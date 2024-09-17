Украинцы все активнее скупают подержанные авто из США: топ-5 популярных моделей

В августе 2024 года в Украину было импортировано почти 5,2 тысячи подержанных автомобилей из США, среди которых самыми популярными стали Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Ford Escape. Спрос на подержанные автомобили из США вырос на 83% по сравнению с августом 2023 года.

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Об этом пишет "Укравтопром". Среди автомобилей, импортируемых из Соединенных Штатов, больше всего приходится на машины с бензиновыми двигателями – это 42% от общего количества.

Вторую позицию по популярности занимают электромобили, охватывающие 38%. Гибридные авто составляют 8%, в то время как на дизельные автомобили и авто с газобаллонным оборудованием (ГБО) приходится по 6%.

Средний возраст автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в августе, составил 5,5 года, что является привлекательным фактором для покупателей, ищущих новые машины с хорошими техническими характеристиками. По результатам августа, пятерка самых популярных моделей подержанных авто, привезенных из США в Украину, выглядит так:

Tesla Model Y – 567 единиц;

– 567 единиц; Tesla Model 3 – 547 единиц;

– 547 единиц; Ford Escape – 329 единиц;

– 329 единиц; Tesla Model S – 265 единиц;

– 265 единиц; Jeep Cherokee – 259 единиц;

Как видим, Tesla доминирует среди электромобилей, подтверждая глобальные тенденции по популяризации электрокаров. Ford Escape и Jeep Cherokee – популярные представители традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, хорошо зарекомендовавшие себя на украинском рынке благодаря доступной цене и надежности.

Статистика импорта электромобилей в 2024 году

Украина продолжает активно импортировать электромобили, и этот сегмент авторынка стремительно растет. С начала 2024 года было импортировано 21,4 тысяч электромобилей, среди которых 5,5 тысяч новых авто и 15,9 тысяч - подержанных. Общая таможенная стоимость этого импорта составила 476,3 миллионов долларов США.

Больше всего новых электромобилей было ввезено из Китая – более 4,7 тысяч единиц на сумму 111,2 миллиона долларов. Это составляет почти 86% от общего количества новых электромобилей, импортируемых в Украину. Среди других поставщиков новых электромобилей выделяются такие страны, как:

Япония – 242 единицы;

Бельгия – 151 единица;

Германия – 139 единиц;

Великобритания – 78 единиц.

Относительно бывших в употреблении электромобилей, более трети (38%) было импортировано из США, что составляет около 6 тысяч единиц на сумму 102,2 миллиона долларов. Это делает США крупнейшим поставщиком подержанных электрокаров в Украину. За ними следуют:

Германия – 2614 единиц;

Корея – 1775 единиц;

Великобритания – 1739 единиц;

Китай – 1251 единица.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы начали больше покупать автомобилей на электродвигателях, и в частности увеличилось среди них новых электрокаров. Лидерство среди подержанных авто (крупнейшей категории электрокаров) вернула себе модель Nissan Leaf.

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