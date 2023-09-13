ДТЭК 'Энерго' призвало иностранных кредиторов снять ограничения на инвестиции в ремонт ТЭС и надежность шахт

Компания ДТЭК Энерго просит иностранных кредиторов снять ограничения на инвестиции в проекты восстановления и развития энергетических объектов, инфраструктуры и гуманитарную помощь за счет выкупа евробондов на $50 млн, говорится в биржевом сообщении компании.

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Как отмечается, в условиях войны для компании приоритетом было и остается скорейшее восстановление поврежденных врагом мощностей, усиленная подготовка и устойчивое прохождение тепловой генерацией будущего отопительного сезона. Следовательно, все имеющиеся средства компания, прежде всего, направляет на подготовку и прохождение осенне-зимнего периода, ремонт ТЭС, запуск новых угольных рядов.

Так, за восемь месяцев года ДТЭК Энерго уже инвестировал почти 2,3 млрд гривен в ремонтную кампанию на ТЭС. По итогам года компания планирует вложить в это 3,5 млрд. грн., что на 60% больше прошлогодних инвестиций. Как отмечается, инвестиции компании в украинскую угледобычу по итогам года компания планирует увеличить вдвое – до более чем 7 млрд грн. Всего по итогам этого года инвестиции компании в плановые ремонты на ТЭС и подготовку новых угольных рядов планируется нарастить до 11 млрд грн.

В то же время, в ДТЭК Энерго отметили, что согласно условиям долговой документации, компания обязана ежегодно направлять средства на обслуживание евробондов.

"Выполнение данных обязательств позволит уменьшить долговую нагрузку на компанию и получить возможность увеличить лимиты на соответствующую инвестиционную деятельность в последующие годы. Так, ДТЭК Энерно планирует инвестировать не только в восстановление, но и в развитие украинской генерации, новые технологии и уменьшение текущих долговых обязательств позволит реализовать такие инициативы.Это также дополнительный ресурс для восстановления поврежденного/разрушенного врагом оборудования, ремонтной кампании на ТЭС, инвестиций в отечественную угледобычу и развитие энергетической инфраструктуры", - уточнили в компании.

В компании напомнили, что для поддержания надежности украинской энергосистемы, за прошлый год ТЭС ДТЭК сумели сгенерировать в энергосистему 17,9 млрд кВт*ч электроэнергии, за восемь месяцев этого года – почти 9,9 млрд кВт*ч.

"Благодаря усилиям энергетиков, с начала года отремонтировали уже 14 энергоблоков ТЭС ДТЭК. Для стабильной работы во время отопительного сезона планируется реализовать 19 ремонтов энергоблоков к середине октября. То есть, сейчас выполнено почти 74% запланированного. Минэнерго, Госэнергонадзором и НЭК "Укрэнерго" Всего же по итогам года планируем отремонтировать 27 энергоблоков. Усиленно готовятся к зиме и шахтеры компании. В январе-августе этого года им удалось ввести в работу 17 новых угольных рядов, еще 10 рядов запланировано ввести до конца года. Это позволяет обеспечивать потребности украинских ТЭС в угле", - уточнили в ДТЭК Энерго.

В компании также подчеркнули, что выполняют свои обязательства перед государством, несмотря на войну, обеспечивают рабочие места для экономики и продолжают своевременно выплачивать заработную плату работникам. По итогам 2022 года ДТЭК Энерго уплатил 12,6 млрд грн налогов, за первое полугодие 2023 года – 5,7 млрд грн.