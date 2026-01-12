Долговой кризис угрожает функционированию энергокомпаний, – Рябцев

Долговая проблема на энергетическом рынке Украины является ключевым барьером для восстановления мощностей и привлечения инвестиций и уже переросла из отраслевой в общенациональную угрозу.

Об этом заявил Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований.

По его словам, именно долги бизнес и участники рынка называют проблемой номер один.

"Да, и не как одну из главных проблем. Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, и Торгово-промышленная палата Украины, и вообще бизнесы, и участники рынка называют эту проблему первой", – подчеркнул Рябцев.

Он пояснил, что без восстановления платежеспособности по всей цепочке – от генерации и производства энергоносителей до конечного потребления – говорить об инвестициях невозможно.

"Ведь мы должны обеспечить платежеспособность по всей цепочке выработки энергии от ее генерации, производства энергоносителей до потребления, до конечного потребления", – отметил эксперт.

При отсутствии платежеспособности, подчеркнул он, у отрасли не будет ресурсов ни для восстановления утраченной мощности, ни для развития.

"Как можно, где взять средства на восстановление той же самой утраченной мощности, где брать средства для инвестирования в развитие той же самой добычи, той же самой генерации, транспортировки, передачи, распределения и так далее? Нет, не будет средств", – сказал Рябцев.

В то же время эксперт отметил, что проблему долгов возможно решить, но для этого нужна политическая воля и комплексные решения.

"Я думаю, что эту проблему можно решить. Есть соответствующие рекомендации, что нужно делать и тому же самому бизнесу, и тем же самым участникам рынка. Нужно только за это взяться", – отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что долговой кризис уже непосредственно угрожает стабильности энергетических компаний.

"Рейтинговые агентства уже этим компаниям присваивают индексы близкие к банкротству. И это ненормальное явление, из этого нужно выходить", – заявил Рябцев.

Ранее президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко заявила, что долги на рынке электроэнергии и газа являются одним из ключевых факторов, которые сдерживают иностранных инвесторов от активного входа в украинскую энергетику.