Долговая нагрузка усиливает инвестиционные риски в энергетике — в дополнение к войне – инвестор

Многолетние проблемы с долгами за производимую электроэнергию на станциях из возобновляемых источников становятся препятствием для привлечения новых инвестиций в развитие энергетики, заявляет коммерческий директор Elementum Energy Роман Волошенюк.

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"По всем механизмам государственной поддержки, в том числе рыночной премией, наблюдаются задержки и накопление долгов", – сказал Волошенюк.

По его словам, за 11 месяцев действия механизма рыночной премии, действующего для действующих производителей из возобновляемых источников энергии, в 2024 году выплаты произошли только в последние дни декабря и всего за 3 месяца. В то же время он отмечает, что выплаты по "зеленому" тарифу производятся не в полном объеме и долги тянутся еще с 2022 года.

Волошенюк отмечает, что в настоящее время задолженность в секторе возобновляемой энергетики за производимую электроэнергию составляет более 22 млрд грн.

"Такие постоянные долги перед инвесторами не предоставляют обнадеживающих сигналов по выполнению государством своих обязательств по результатам аукционов", - подчеркнул топ-менеджер.

Он добавляет, что долги являются одним из ключевых факторов, в дополнение к военным рискам, которые негативно влияют на решения новых инвестиций в строительство мощностей энергетики.

Напомним, по мнению нардепа Алексея Кучеренко, на энергетическом рынке Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.