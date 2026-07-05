Долги теплокоммунэнерго могут спровоцировать новую волну неплатежей на рынке электроэнергии – Energy Club

Долги предприятий теплокоммунэнерго могут спровоцировать новую цепочку неплатежей уже на рынке электроэнергии, если проблему не решить системно. Об этом говорится в совместном обращении компаний-членов Energy Club к Кабинету Министров, НКРЭКП, профильным министерствам и другим участникам рынка.

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Участники рынка поясняют: если из-за газовых долгов счета ТКЭ будут блокироваться или предприятия будут автоматически переводиться на поставщика "последней надежды", долги просто перейдут на других участников рынка – электропоставщиков, НЭК "Укрэнерго" и балансирующий рынок. В результате компании, добросовестно поставляющие электроэнергию, рискуют остаться без средств, необходимых для расчетов и стабильной работы энергосистемы.

"Ключевая цель предложенного подхода – создать такой платежный режим, при котором текущее потребление электроэнергии, услуги по распределению и передаче оплачиваются в приоритетном порядке, а историческая задолженность урегулируется отдельно и контролируемо", – подчеркивается в обращении.

Среди предложенных решений: создание межведомственной координационной группы, реестра проблемных предприятий теплоснабжения, защищенного механизма текущих платежей, взаиморасчетов и специальных стабилизационных соглашений. По мнению подписантов, это позволит не допустить распространения долгового кризиса на весь рынок электроэнергии.

"Ожидаемый результат предложенного подхода – не допустить, чтобы долговая проблема сектора теплоснабжения автоматически переросла в новый долговой кризис на рынке электроэнергии, сохранив при этом бесперебойную работу критической инфраструктуры и оплату текущего потребления электроэнергии", – подчеркивается в документе.

Обращение подписали 14 энергетических компаний – участников Energy Club. Документ адресован правительству, регулятору, профильным министерствам, НЭК "Укрэнерго", ГПЗД "Укринтерэнерго", группе "Нафтогаз", Ассоциации городов Украины и другим участникам рынка.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что значительная часть долгов на балансирующем рынке формируется именно из-за защищенных потребителей, которых нельзя отключать от электроснабжения.