Долги на рынке электроэнергии до сих пор блокируют инвестиции, – Верещинская

Проблема долгов на рынке электроэнергии в Украине остается нерешенной и продолжает негативно влиять на инвестиционный климат в энергетическом секторе.

Об этом заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Анастасия Верещинская.

По ее словам, несмотря на войну, обстрелы и значительные вызовы безопасности, долговая проблема никуда не исчезла, хотя и часто отходит на второй план в публичных дискуссиях.

"На самом деле действительно сейчас из-за обстрелов, технических вызовов и очень много рисков безопасности, долги, пожалуй, не становятся прям основной темой дискуссий, очевидно, однако они до сих пор есть. И вопрос долгов на рынке электроэнергии до сих пор не решен", – отметила Верещинская.

Она подчеркнула, что решение долговой проблемы требует политического решения и ответственности со стороны государства, в частности Министерства энергетики.

"Нам нужно чтобы кто-то на уровне государства, я даже скажу больше, на уровне Министерства энергетики должен взять политическую ответственность за принятие, наконец хоть какого-то решения, принятие какой-то дорожной карты для того, чтобы начать решение вопроса долгов", – сказала она.

По словам эксперта, наличие долгов существенно усложняет работу с частными инвесторами, которые рассматривают возможность строительства новых генерирующих мощностей в Украине.

"Наличие долгов на рынке электроэнергии значительно, значительно усложняет и инвестиционный климат в этом секторе", – подчеркнула Верещинская, добавив, что без реальных действий со стороны правительства движение вперед будет невозможным.

Ранее Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) в своем обращении к председателю НКРЭКУ отметил, что долговой кризис на балансирующем рынке лишает энергетику средств на восстановление.