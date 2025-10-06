Долги на балансирующем рынке достигли рекордных 39 млрд грн, – Орлова

Системная проблема долгов на рынке электроэнергии наиболее остро проявляется на балансирующем рынке, где задолженность перед "Укрэнерго" достигла рекордных показателей.

Об этом заявила аналитик рынка электроэнергии агентства ExPro Дарья Орлова.

"Проблема долгов – это больше история круговой задолженности. Одна компания задолжала другой, и задолжала в свою очередь другой. Наибольшая задолженность сейчас на рынке электроэнергии наблюдается на балансирующем рынке. И именно перед оператором системы передачи "Укрэнерго". То есть это компании-потребители – как правило, коммунальные государственные предприятия, водоканалы, государственные шахты и тому подобное. Они не платят "Укрэнерго" за балансирующую электроэнергию", – объяснила она.

По словам эксперта, важным звеном в формировании этой проблемы является деятельность поставщика последней надежды.

"Еще есть поставщик последней надежды – компания "Укринтерэнерго", которая поставляет электроэнергию этим предприятиям, которые уже не могут работать с обычным поставщиком и которые отключать от электроэнергии нельзя. Как правило, с этим поставщиком последней надежды они не рассчитываются и, соответственно, накапливается долг", – подчеркнула Орлова.

По состоянию на сейчас задолженность перед "Укрэнерго" на балансирующем рынке превысила исторический максимум.

"Перед "Укрэнерго" долг на балансирующем рынке, со стороны участников рынка, составляет 39 миллиардов гривен. Это самая большая сумма. То есть он постоянно накапливается и он не снижается. Это рекордная сумма за все годы", – отметила аналитик.

В то же время, по ее словам, сохраняется и долг "Укрэнерго" перед компаниями, которые поставляют электроэнергию на балансирующем рынке.

"Также есть, соответственно, и долг "Укрэнерго" перед участниками рынка, которые поставляют эту балансирующую электроэнергию. Этот долг, он несколько сокращается, но резкого сокращения, в принципе, не видим", – сказала Орлова.

