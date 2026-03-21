Долги 2022 года за зеленую энергетику остаются главной проблемой сектора – эксперт

Несмотря на стабилизацию текущих расчетов на энергетику в 2025 году, долги, сформированные в начале полномасштабной войны, продолжают давить на сектор. Ведь значительная часть этих обязательств связана с оккупацией территорий и потерей контроля над объектами генерации, что затрудняет их урегулирование в рамках действующего законодательства.

Об этом заявил эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип. Соответствующее заявление прозвучало в эфире.

В течение последнего года удалось избежать накопления новых долгов на рынке "зеленой" электроэнергии. Однако ключевой проблемой остаются старые обязательства.

"Самой большой проблемой остаются долги 2022 года", – отметил Прокип.

Объясняя это тем, что часть задолженности за 2023-2024 годы постепенно погашается, тогда как долги 2022 года имеют другую природу. Прежде всего эти обязательства связаны с нарушением коммерческого учета электроэнергии из-за оккупации территорий и потери контроля над энергетическими объектами в начале полномасштабной войны.

"Проблему этих долгов 22 года ее уже не решить в правовом поле то, которое существует", – отметил эксперт.

Для урегулирования ситуации необходимы новые законодательные подходы, которые будут учитывать специфику военного периода. В частности, одним из ключевых шагов должно стать проведение полного аудита рынка электроэнергии за период начала войны, что позволит установить реальные объемы задолженности и источники ее формирования.

Вместе с тем, как отмечают представители отрасли, проблема долгов на рынке электроэнергии имеет более глубокие причины и частично сформировалась еще до полномасштабного вторжения – с момента запуска новой модели рынка.

