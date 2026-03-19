Долги на балансирующем рынке достигли рекордных показателей – УИМ
Задолженность на балансирующем рынке электроэнергии достигла рекордных значений и продолжает расти, что создает дополнительные риски для стабильности энергосистемы.
Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего, доктор экономических наук Андриан Прокип.
"Системному оператору участники рынка задолжали в рекорде 45 миллиардов гривен", – отметил Прокип.
Эксперт подчеркнул, что за последние месяцы долги продолжают расти, а решений, которые могли бы остановить эту тенденцию или сократить задолженность, пока не принято.
Одной из причин накопления долгов он называет существование категорий потребителей, которые фактически могут отбирать электроэнергию без своевременной оплаты. В результате финансовая нагрузка ложится на системного оператора – НЭК "Укрэнерго", который при этом вынужден тратить значительные средства на ремонт подстанций и высоковольтных линий после обстрелов.
"Никто не хочет заходить на рынок, отдать электроэнергию, потом ждать полтора года средства за эту электроэнергию", – пояснил эксперт.
По его мнению, такая ситуация уже становится барьером для развития новой генерации и может со временем негативно повлиять даже на физическую стабильность энергосистемы. Одним из возможных шагов для стабилизации ситуации Прокип называет пересмотр перечня потребителей, которым разрешено потреблять электроэнергию без риска отключения.
Напомним, в начале 2025 года задолженность перед оператором системы передачи составляла около 35 млрд грн, однако в течение года она стабильно росла и на конец 2025 года уже достигла 42 млрд грн.