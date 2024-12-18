Для украинцев заменят штрафы другим наказанием: Зеленский подписал закон

Для некоторых украинцев будут отменены штрафы, а механизм наказания в виде общественных работ доработают. Заменить штраф другим видом наказания будет реально, если взыскать штраф невозможно из-за отсутствия имущества и средств у должника.

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Это стало возможным после подписания президентом Владимиром Зеленским законопроекта №4081-ІХ. Чинносты он приобретет 19 декабря.

Также предоставляется возможность отбывать общественные работы в пределах всего города или области, если осужденным обеспечат транспортировку на соответствующий объект и обратно. Кроме того, общественные работы должны продолжаться:

не более 4 часов в день;

до 8 часов в день (но не менее 40 часов в месяц) – по заявлению осужденного;

не более 2 часов в день (не менее 25 часов в месяц) – для несовершеннолетних.

Также в Раде зарегистрировали законопроект о штрафах за езду зимой на летней резине. Использование зимних шин значительно повышает безопасность на дороге – они обладают лучшими характеристиками сцепления на скользких поверхностях и уменьшают тормозной путь. Это особенно важно в условиях гололеда и низких температур, когда летняя резина становится жесткой, что ухудшает управляемость автомобилем. В то же время зимние шины изготавливаются из более мягкого материала, что сохраняет их эластичность даже в сильные морозы. Их протектор имеет специальный рисунок, который обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, даже в снег или дождь. Поэтому за нарушение правил безопасности на дороге хотят ввести штрафы:

340 грн для легковых автомобилей;

8 500 грн. для грузовиков и автобусов.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что за незаконную заготовку или покупку новогодних деревьев в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность. При покупке елки с электронной маркировкой или у легальных продавцов можно не только поддержать природу, но и избежать штрафов до 1700 грн за незаконную покупку.

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