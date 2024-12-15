Штрафы могут достигать более 8 тыс. грн: за что автомобилисты могут получить наказание

В Украине пока нет штрафов за езду зимой на летней резине, но законопроект с наказаниями уже зарегистрирован. Он предусматривает штрафы: 340 грн. для легковых авто и 8 500 грн. для грузовиков и автобусов.

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OBOZ.UA узнал какие наказания ожидать водителям. Эксперты отмечают, что использование зимних шин значительно повышает безопасность на дороге.

Они обладают лучшими характеристиками сцепления на скользких поверхностях и уменьшают тормозной путь. Это особенно важно в условиях гололеда и низких температур, когда летняя резина становится жесткой, что ухудшает управляемость автомобилем. В то же время зимние шины изготавливаются из более мягкого материала, что сохраняет их эластичность даже в сильные морозы. Их протектор имеет специальный рисунок, который обеспечивает лучшее сцепление с дорогой даже в снег или дождь.

Будут ли штрафовать уже этой зимой

По словам первого заместителя начальника департамента Патрульной полиции Алексея Белошицкого, сейчас шансы на принятие закона этой зимой низкие. В Украине продолжается дискуссия по этому вопросу, и есть много противников введения штрафов за летнюю резину зимой.

В то же время в Патрульной полиции подчеркивают, что зимняя резина – это уже не рекомендация, а необходимость. На сегодняшний день соответствие шин техническим требованиям прописано в правилах дорожного движения, но конкретики по сезонности нет.

Как определить время для замены шин

В Украине нет законодательно определенных дат по переходу на зимние шины. Однако специалисты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура воздуха стабильно опускается ниже 10°C.

Оптимальный период для этого — конец октября или начало ноября, хотя в некоторых регионах замену следует осуществить раньше. Опытные водители часто готовят авто к зиме уже в начале октября, особенно если используют транспорт в утренние или вечерние часы. При смене шин важно проверить их состояние:

глубина протектора: для легковых автомобилей минимум 1,6 мм, для грузовиков – 1 мм, для мотоциклов – 0,8 мм;

для легковых автомобилей минимум 1,6 мм, для грузовиков – 1 мм, для мотоциклов – 0,8 мм; срок эксплуатации: стандартный срок службы шин – 4-5 лет, после этого резина теряет эластичность и может стать опасной.

Штрафуют ли сейчас за летнюю резину зимой

В настоящее время в Украине нет прямого штрафа за использование летних шин зимой. Однако водителей могут оштрафовать за шины, не отвечающие техническим требованиям. Размер штрафа составляет от 20 до 40 тысяч рублей (340–680 грн). За повторное нарушение предусмотрено лишение прав на 6 месяцев или даже административный арест до 10 суток.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Украине грозит только административная ответственность, однако ее размер существенный. Так, согласно законодательству, штраф может составлять от 17 000 до 51 000 грн - в зависимости от тяжести нарушения.

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