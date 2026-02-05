Дія меняет процедуру создания 'Дія.Подписи': о чем надо знать

В сервисе государственных услуг Дія обновляют процесс создания и использования "Дія.Подписи". Вскоре для того, чтобы создать подпись, нужно будет иметь физический биометрический документ – ID-карту, загранпаспорт или вид на постоянное или временное проживание.

Также телефон пользователя, на котором установлено приложение, должен поддерживать NFC (Near Field Communication, технология беспроводной связи для обмена данными на очень коротких расстояниях, до 10 см). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Дія.

"Мы обновляем Дія.Подпись, чтобы она была еще безопаснее и надежнее", – отметили там.

Как будет выглядеть новый процесс создания "Дія.Подписи"

Перейдите в Меню → Дія.Подпись → Активировать Дія.Подпись. Отсканируйте номер ID-карты, загранпаспорта или биометрического удостоверения. Приложите документ к телефону для считывания данных через NFC. Подтвердите личность фотопроверкой. Создайте 6-значный код.

Ранее для подтверждения личности были фотоверификация и 5-значный код. Теперь – 6-значный код.

Если у пользователя уже есть "Дія.Подпись", то он останется действительным. Но когда человек решит создать его заново или его срок действия закончится, процесс уже будет происходить через NFC.

"Теперь нужно иметь физический биометрический документ ID-карту, загранпаспорт или вид на постоянное или временное проживание. Также телефон должен поддерживать NFC. Если нет биометрического документа или телефон без NFC, воспользоваться сервисом не получится", – отметили в Дії.

Важный момент: после активации через NFC пользоваться подписью станет быстрее. Не нужно будет проходить фотоверификацию каждый раз, когда подписываете документ. Достаточно просто ввести новый 6-значный код.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начали распространять слухи, что приложение Дія станет платным из-за реорганизации госпредприятия в акционерное общество. Однако граждан заверили, что все акции останутся в собственности государства, а работа сервиса и все услуги для граждан и в дальнейшем будут бесплатными.

