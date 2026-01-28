Станет ли приложение Дія платным для украинцев: в Минцифры объяснили, что изменится

В Украине начали распространять слухи, что приложение Дія станет платным из-за реорганизации госпредприятия в акционерное общество. Однако, граждан заверили, что все акции останутся в собственности государства, а работа сервиса и все услуги для граждан и в дальнейшем будут бесплатными.

Видео дня

Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в эфире телемарафона. Она пояснила, что распространение слухов связано с неполным пониманием законодательных изменений, которые произошли еще летом прошлого года.

По словам Коваль, в июле был отменен Хозяйственный кодекс Украины. В результате этого все государственные предприятия обязаны изменить свою организационно-правовую форму. Речь идет не о приватизации или коммерциализации, а о юридическом требовании, которое постепенно выполняют различные госпредприятия в зависимости от своей структуры и функций.

В случае с ГП Дія предусмотрено преобразование предприятия в акционерное общество, при этом все 100% акций останутся в собственности государства. То есть фактически предприятие и в дальнейшем будет оставаться государственным, а формат его работы не изменится.

"Когда мы говорим о ГП Дія, то оно превратится в акционерное общество, все акции будут принадлежать государству. Государственное предприятие продолжит работать в том же самом формате. На Дию, на электронные услуги это никак не повлияет и не влияет также и на их стоимость", – отметила заместитель министра.

Отдельно Коваль прокомментировала вопрос платных услуг в приложении. Она подчеркнула, что на сегодня в Дії существует только одна платная функция – мультишеринг документов. Эта услуга позволяет отправлять несколько цифровых документов одним пакетом без необходимости отдельно загружать каждый файл.

В то же время плату за мультишеринг платят не граждане, а бизнес – компании, которые подключаются к этой функции для обработки документов клиентов. Для самих пользователей, которые отправляют документы через Дію, услуга является бесплатной.

Все другие сервисы, касающиеся взаимодействия граждан с государством – получения документов, справок, услуг или участие в государственных программах остаются и в дальнейшем бесплатными. Как пояснили в Минцифре, плата может взиматься исключительно в случаях, предусмотренных законом, например, в виде административного сбора или государственной пошлины.

Однако эти средства поступают не приложению Дія, а соответствующему органу, который предоставляет услугу. В министерстве отмечают, что реорганизация предприятия является технической и юридической процедурой и не предусматривает никаких изменений для миллионов пользователей приложения. Дія как была, так и остается государственным цифровым сервисом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство цифровой трансформации готовит масштабное обновление приложения Дія для водителей авто. Большинство ключевых вопросов, связанных с автомобилями, планируют перевести в онлайн – без визитов в госучреждения и даже вызова полиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!