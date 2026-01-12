Децентрализация управления и инвестиции в образование: Татьяна Петрук рассказала о самых эффективных HR-решениях 'Метинвеста'

В центре всех бизнес-процессов компании "Метинвест" стоит человек, а ключевыми управленческими подходами в прошлом году стали децентрализация и гибкость.

Об этом рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы "Метинвест" Татьяна Петрук в опросе Forbes Украина, посвященном самым эффективным HR-решениям года.

По словам Петрук, компания отказалась от долгосрочного пятилетнего планирования и перешла к более коротким горизонтам – на год или даже несколько месяцев. Это позволило быстрее принимать решения в условиях постоянной неопределенности. Часть функций была децентрализована, а больше полномочий и ответственности передано командам на местах.

"Мы учитываем реальное наличие специалистов при планировании производства, инвестируем в обучение, адаптацию и поддержку персонала", – отметила она.

Одним из самых эффективных решений для повышения производительности в 2025 году в "Метинвесте" назвали сокращение избыточной отчетности. Это позволило командам сосредоточиться на ключевых задачах. Важную роль также сыграло лидерство через личный пример, что способствовало росту доверия и лучшему пониманию общих целей.

Говоря о 2026 году, Петрук подчеркнула необходимость дать работникам больше времени для восстановления. После нескольких лет полномасштабной войны коллективы, по ее словам, эмоционально и физически истощены. Именно отдых и восстановление должны стать базой для сохранения мотивации и работоспособности команд.

Она также отметила, что в компании уже действует разветвленная система поддержки персонала, в том числе программы реинтеграции ветеранов с психофизической реабилитацией и социальной адаптацией.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года он вложил более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.