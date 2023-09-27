В медиа-пространстве снова возникли мифы и спекуляции вокруг дела Роттердам+. Они возникали на протяжении всех 6 лет расследования и обусловлены в первую очередь политической и медийной окраской этого дела.

Чтобы общество понимало реальное положение вещей и понимало суть спекуляций, важно прояснить несколько ключевых моментов.

Первое. В 2016 году, когда Украина по требованию западных партнеров активно реформировала рынки газа, электричества и угля, существовала острая необходимость введения понятного формульного ценообразования на энергоресурсы. В стране однозначно были предпосылки для принятия новой формулы. Высокая себестоимость добычи угля государственных шахт, потеря шахт на оккупированной территории привели к дефициту угля на внутреннем рынке. Для сохранения энергетической независимости важно было обеспечить возможность закупки угля тепловой генерацией по свободным ценам рынка. В 2015 году Антимонопольный комитет поручил регулятору разработать методику определения прогнозной цены угля, по которой ТЭС смогли бы покупать уголь на рынке.

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Национальный регулятор – НКРЭКУ -- разработал такую методику, согласно которой рыночная цена определялась как цена угля на европейском угольном хабе плюс стоимость его доставки в Украину. Претензия НАБУ состоит в том, что включать стоимость доставки в формулу было некорректно. Однако на самом деле существуют экономические экспертизы, которые подтверждают, что включение логистики, более того, является общей практикой для ценообразования, основанного на цене товара в определенном хабе.

Так, по аналогичной формуле в Украине определялась цена на газ и бензин. В 2020 году во время нынешней власти государственные ТЭС покупали уголь на внутреннем рынке именно по цене Роттердам+ включая логистику в том числе.

Утверждение о сговоре регулятора с частным бизнесом также не выдерживает критики. Фактически предложения по компонентам формулы все компании подавали открыто в письмах и на организованных комиссией публичных обсуждениях представляли свою позицию. Назвать такой процесс сговором достаточно сложно. И как же быть с тем фактом, что формула принималась всеми членами НКРЭКУ, согласовывалась с Антимонопольным комитетом, Минэнерго, Регуляторной службой, Минюстом. Сложно поверить, что сговор охватил всех участников процесса. К тому же абсолютно не понятна мотивация регулятора вступать в сговор, не доказано каких-либо злоупотреблений или неправомерных выгод.

Исходя из результатов 6 лет расследования, сговор бизнеса с регулятором не был доказан и является только гипотезой следствия, которая не была подтверждена в результате расследования. Факт получения неправомерной выгоды со стороны регулятора не был доказан.

Нанесение ущерба кому-бы то ни было ущерба в результате деятельности формулы является некорректным предположением, так как сама формула была обоснованной. Это подтверждают не только экспертизы и исследования стороны защиты, но и экспертизы, заказанные обвинением. При этом обвинение тщательно старалось прятать эти выводы таким образом, что ознакомление адвокатов с ними потребовало отдельных судебных решений.

Экспертиза стороны обвинения, на которой строится расчет убытков, заказана у частного эксперта и была сделана уже в закрытом деле. Каким-то удивительным образом данный частный эксперт выигрывает большинство тендеров по делам НАБУ, несмотря на наличие в Украине большого государственных экспертных учреждений, да и частных экспертов тоже. Но самой главное – это суть вывода экспертизы обвинения: убыток посчитан как разница в стоимости угля по формуле регулятора и формуле, придуманной детективом НАБУ (без учета логистических затрат). Безусловно, эксперт провела арифметические расчеты и посчитала разницу между двумя этими формулами.

Но теперь остается только ответить на вопрос – является ли эта сумма ущербом. И вот апофеоз– на этот вопрос эксперт обвинения не может ответить.

Стоит ли удивляться, что расследование продолжается несмотря на то, что формула была признана корректной во всех 3 инстанциях административных судов еще в 2016-2017 годах.

Прокуратура (САП) и суд (ВАКС) 4 раза закрывали дело Роттердам+. Однако дело было передано в суд.

Был назначен новый прокурор (уже четвертый в деле), он был выбран по сути детективами, что противоречит нормам закона, который требует, чтобы прокурор был независим и он был один при рассмотрении дела. Но предыдущие прокуроры, видимо, не устраивали НАБУ.

Похоже, что НАБУ хочет переложить ответственность за решение по делу на суд, несмотря на то, что дело разваливается.

Тем более, что у нас часто в стране оказывается давление на суд в публичной плоскости особенно по политическим и громким делам.

Представители НАБУ утверждали, что формула не имела никакого положительного эффекта для государства. Но это опровергается экономической логикой. Действие формулы привело к снижению дотаций угольным шахтам, позволило выполнить международные обязательства перед европейским сообществом по установлению рыночной системы ценообразованием. Но главное – формула позволила обеспечить страну углем и, соответственно, электроэнергией.