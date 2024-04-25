Дела против Ferrexpo выглядят как попытка отобрать работающий бизнес, – Кравец

Неубедительные основания для уголовных дел, огромные суммы залогов для топ-менеджеров и арест активов международной группы Ferrexpo перестают выглядеть как судебный спор и начинают походить на попытку отобрать работающий бизнес.

Об этом пишет адвокат, председатель профсоюза "Украинский независимый фонд юристов" Ростислав Кравец в своем блоге на Censor.net.

"В Фонде гарантирования вкладов есть претензии к г-ну Жеваго по поводу банкротства его банка "Финансы и Кредит", которые Фонд оформил в соответствующий иск. Однако, когда защиту в течение года не допускают для ознакомления с материалами дела и когда в рамках иска арестовывают активы Ferrexpo, в которых собственность Жеваго составляет менее 50%, это перестает выглядеть как судебный спор и начинает выглядеть как попытка отобрать работающий бизнес", – отмечает юрист.

По его мнению, уголовные дела против Жеваго возбуждены по абсурдным поводам – в частности, в связи с "занижением" рентных платежей "незаконной добычей полезного ископаемого". В первом случае судебные экспертизы признали правоту предприятия, во втором – было установлено, что речь идет о щебеночном отсеве, побочном продукте добычи руды.

Адвокат напоминает, что в рамках этих дел арестовываются топ-менеджеры предприятий и прокуратура требует суммы залога, намного превышающие суммы причиненного ущерба и противоречащие уголовному судопроизводству. Так, за бухгалтера Полтавского ГОКа, входящего в группу Ferrexpo, назначено 2 млрд грн залога, за председателя правления – 800 млн грн.

Сам Константин Жеваго находится во Франции, но Верховный суд страны отказал украинским правоохранителям в экстрадиции.

"Суд в отказе отметил, что Украина нарушает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и рассчитывать на справедливое правосудие гражданин Жеваго не может", – пишет Ростислав Кравец.

Также юрист подчеркнул, что на группу компаний Ferrexpo якобы случайно разворачивается судебная атака с другой стороны – неизвестная компания купила у Фонда гарантирования вкладов спорные долги Полтавского ГОКа и требует 4,7 млрд грн от предприятия в рамках судебного процесса. По мнению Ростислава Кравца, это выглядит как продуманный сценарий, цель которого хорошо ясна любому украинскому предпринимателю.

"Сработает ли все это в случае с Ferrexpo – очень сомневаюсь. На самом деле ничего нового не происходит. История повторяется, пока не будет исправлена ошибка. Напомню, что долгое время акции Полтавского ГОКа пыталась захватить российская группа офшорных компаний, которую в СМИ связывают с "ВС Энерджи" экс-вице-спикера Госдумы России Александра Бабакова", – отмечает юрист.

По словам Кравца, инициаторы предварительной атаки на Ferrexpo потерпели поражение, а те, кто сейчас повторяет этот сценарий, могут нанести ущерб не только самому Жеваго, который является одним из акционеров компании, а международным инвесторам Ferrexpo и государству.