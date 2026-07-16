Дальнейшее повышение грузовых тарифов УЗ может иметь критические последствия для экономики – УИМ

Действующая модель финансирования АО "Укрзалізниця" исчерпала себя, а дальнейшее повышение грузовых тарифов может привести к критическим последствиям для украинской промышленности и экономики.

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Об этом заявили эксперты аналитического центра "Украинский институт будущего" (УИБ), которые представили исследование "Инерционный сценарий развития украинской промышленности к 2035 году".

По словам авторов исследования, грузовой сегмент долгие годы фактически финансировал убыточные пассажирские перевозки, но после начала полномасштабной войны такая модель больше не работает. По итогам 2025 года грузооборот "Укрзалізниці" сократился почти на 50% по сравнению с довоенным уровнем, из-за чего возможности покрывать убытки за счет грузовых перевозок практически исчерпались.

"Старая модель, по которой компания работала до войны, сегодня уже не работает. Её нужно менять, иначе нас ждёт коллапс не только в "Укрзалізниці", но и в экономике в целом", – подчеркнул соучредитель УИМ Анатолий Амелин.

В центре также отметили, что за последние годы тарифы на грузовые перевозки существенно выросли: если сравнивать 2026 год с 2021-м, их уровень в долларовом эквиваленте увеличился в 1,5–1,7 раза, а в гривне – более чем вдвое.

При этом пассажирские перевозки остаются глубоко убыточными: по расчетам экспертов, на каждую гривну дохода от продажи билетов приходится около 2,5 грн расходов, то есть чистый убыток составляет примерно 1,5 грн. Именно эту разницу, по их словам, сегодня покрывает промышленность через систему перекрестного субсидирования.

"Фактически железная дорога стала механизмом квазифискальной нагрузки на промышленность. Но после резкого сокращения грузооборота эта модель больше не может обеспечивать финансирование пассажирских перевозок. Это должно стать предметом государственной политики, а не перекладываться на бизнес", – отметили авторы исследования.

Дальнейшая индексация или резкое повышение грузовых тарифов может окончательно подорвать конкурентоспособность украинских производителей. В первую очередь это касается металлургии, горнодобывающей отрасли, аграрного сектора и других предприятий, для которых железнодорожная логистика имеет критически важное значение, говорит эксперт УИМ Евгений Астахов.

Отдельно в исследовании обращается внимание на финансовое состояние самой "Укрзалізниці": прогнозируемый убыток компании в течение 2025 года вырос с более чем 4 млрд грн в начале года почти до 13 млрд грн в конце года. Среди причин называют разрушение инфраструктуры в результате российских атак, подорожание энергоресурсов, хроническое недофинансирование и сохранение системы перекрестного субсидирования.

В Украинском институте будущего подчеркнули, что поддержка железнодорожной инфраструктуры должна осуществляться за счет государственной политики и международной помощи, а не путем постоянного повышения грузовых тарифов, ведь это создает риски для работы базовых отраслей украинской экономики.