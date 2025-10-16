Жителей четырех областей Украины предупредили об отключении света зимой: какие регионы под угрозой

Россия активизировала удары по энергетике Украины, что является свидетельством намерений агрессора лишить население света зимой. С наибольшими же рисками отключений электроэнергии могут столкнуться жители четырех регионов – Сумщины, Полтавщины, Черниговщины и Харьковщины.

Об этом сказал СМИ председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он подкрепил свой прогноз тем, что именно в этих областях уже сейчас нестабильное электроснабжение.

"Есть проблемы с Черкасской областью. Там частично они связаны с ГЭС и там, где были прилеты. Но в основном это, конечно, эти четыре области. Они должны готовиться, что всю зиму они будут работать в лучшем случае по графикам (отключение света, – Ред.). Когда и куда враг попадет, мы не можем планировать", – сказал Игнатьев.

Эксперт отметил, что из-за этого ряд сел будут в темноте при свете свечей, пока в некоторых городах будет свет и будут гореть неоновые вывески. Также Игнатьев посоветовал украинцам привыкать к жизни с генераторами.

Украинцам советуют готовиться к масштабным блэкаутам

В Министерстве энергетики не исключают, что в случае продолжения российских атак по украинской энергосистеме длительные отключения света могут вернуться. И хотя там отмечают, что сейчас такая вероятность является теоретической, подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

В частности, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды, а также продуктов, которые не портятся без света и их можно употреблять с минимальной обработкой. Такие продукты хранятся без холодильника и не требуют электроэнергии для приготовления:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орехи;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

