Что стоит сделать всем украинцам, чтобы спасти технику в период новых отключений: важные правила

Россия возобновила массированные атаки против украинской энергетики. Враг пытается уничтожить газовую и электрическую инфраструктуру массированными "шахедными" и ракетными атаками. 10 октября аварийные отключения света вынужденно ввели в девяти регионах.

О том, как действовать во время отключения, что сделать, чтобы не испортилась техника и к чему стоит готовиться, – читайте в материале OBOZ.UA.

Зимой не будет отопления и света? Так как теперь быть?

Россия пытается уничтожить украинскую энергосистему с 2022-го. Первую массированную атаку враг осуществил 10 октября 2022-го. Ровно через три года, в 2025-м, состоялась наиболее масштабная атака на энергетические объекты.

Атаки не происходили прошлой зимой, поэтому она прошла фактически без отключений (хотя тогда некоторые эксперты также прогнозировали катастрофу и советовали выезжать из квартир). В этом году, к сожалению, ситуация ухудшилась.

Атаки на энергетику не имеют никакого военного значения, единственная цель – дестабилизировать ситуацию внутри общества. И те, кто активно распространяют фейки, предлагают обвинять в отключениях энергетиков, правительство, бизнес, или же те, эксперты, которые прогнозируют блэкаут продолжительностью во всю зиму, играют на руку врагу.

Какими будут отключения, насколько реален сценарий отсутствия отопления или даже газа, никто не знает. Это зависит от целого ряда факторов. Поэтому, если вы слышите, как кто-то уверенно заявляет, что зимой электроэнергия будет всего лишь по несколько часов в сутки, вероятно, этот человек обманывает.

Уже сейчас появилась куча фейков, которые распространяются популярными соцсетями. Безымянные каналы в Telegram и TikTok утверждают, что уже известно, какими будут отключения газа (пока их вообще нет), или утверждают, что свет исчезает из-за продажи электроэнергии за границу.

С другой стороны, также не стоит пренебрегать базовыми правилами. Нужно быть готовыми на случай длительных отключений, даже если их не будет. Большинство украинцев уже были в ситуации, когда длительное время в период отопительного сезона не было света. Поэтому украинцы уже сами могут давать советы, как пережить отключения.

Если на уровне города и страны повлиять на подготовку к отопительному сезону обычные украинцы не могут, то подготовиться на уровне квартиры или дома – обязанность каждого.

Советы от энергетиков опубликовали на сайте "Киевтеплоэнерго". Их разработали, руководствуясь информацией, собранной профильным министерством. Первое, что нужно сделать, – это уменьшить теплопотери в квартире или доме.

Самое простое, что можно предпринять, – это проверить уплотнение окон и дверей. Именно через окна происходят наибольшие теплопотери. Также энергетики советуют:

определите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;

для обогрева на случай чрезвычайной ситуации; вызовите специалиста для проверки розеток, проводки и электроприборов. Если у вас индивидуальное отопление, проведите техническое обслуживание котла;

отодвиньте мебель от батарей, соберите шторы, снимите декоративные панели. Наклейте теплоотражающий экран (фольгированный материал) на стену за батареями;

проверьте состояние теплого пола, обогревателей, кондиционера. Проведите техническое обслуживание кондиционера ;

; позаботьтесь вместе с соседями об утеплении подъезда и дома.

Госагентство по вопросам энергоэффективности советует сделать больше и утеплить ограждающие конструкции. Ограждающие конструкции – это стены, фундаменты, потолки, чердаки, подвалы и тому подобное.

"Используйте для их утепления такие материалы, как пенополистирол, экструзионный пенополистирол, минераловатные плиты, базальтовые плиты, энергосберегающие краски. Неплохой вариант – специальные многослойные системы утепления", – советуют в агентстве.

Председатель ОСМД в Бучанском районе Киевской области рассказывает OBOZ.UA: чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение, еще в прошлом году во время общего собрания проголосовали о введении отдельного взноса на генератор. Кроме того, накануне зимы утеплили подъезды, отрегулировали окна.

Что делать, если уже отключили электроэнергию

Во время аварийных отключений могут быть перепады напряжения. Поэтому важно не только иметь заряженные гаджеты, приготовленные зарядные станции и повербанки, но и правильно действовать для того, чтобы уберечь технику от поломок из-за перепадов напряжения.

Так, необходимо:

выключать приборы из розеток. Ключевую технику (холодильники, бойлеры, стиральные машины) рекомендуется полностью отключать от сети после выключения света. В таком случае после восстановления электропитания включать их в сеть нужно будет вручную. Делать это рекомендуют не сразу, а через 10-15 минут после восстановления электропитания.

установить реле напряжения. Реле напряжения регистрирует значительные отклонения от стандартного напряжения и отключает все бытовые приборы. После того как напряжение нормализовалось, подается сигнал о включении, и подключение техники к электросети восстанавливается.

Реле напряжения делятся на два основных типа – те, которые устанавливаются в электрическом щитке (общем для домовладения) и для отдельных розеток. Первый тип значительно мощнее и надежнее, однако для установки такого реле потребуются услуги электрика.

"Это уже должно стоять с 2022-го. Бывает такое, что в хрущевках открываю эти щитки: а там просто прячься. Если у вас щиток в квартире, это вообще не проблема. Любой электрик за 500 грн вам установит реле напряжения", – рассказывает OBOZ.UA электрик с 29-летним опытом Игорь Х.

установить стабилизаторы напряжения или источник бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства стабилизируют напряжение у потребителя. Стабилизаторы при этом более мощные, но не имеют аккумуляторных батарей. ИБП имеют меньшую мощность, но держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.

Главное, что не стоит делать, – паниковать. Период отключений тока закончится, ситуация стабилизируется, а свет вернется.