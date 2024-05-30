Украинцам сменят субсидии на лето: чего ждать с 1 июня

С 1 июня 2024 года в Украине произойдут изменения в оформлении жилищных субсидий на неотапливаемый сезон, которые потребуют повторного обращения для их получения в случаях аренды жилья, проживания внутренних переселенцев, разницы между фактически проживающими и зарегистрированными лицами и т.д. Также существенно будет увеличен размер субсидий на электроэнергию для жителей Харькова и области.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Согласно сообщению, для большинства граждан, которые уже получают субсидии, начисление пособия на летний сезон произойдет автоматически, при условии отсутствия изменений в имущественном состоянии или составе домохозяйств.

То есть тем, кто уже получает помощь, не нужно подавать новое заявление. Пенсионный фонд использует имеющуюся информацию для расчета размера субсидии, которую может получить домохозяйство. Однако некоторым категориям населения придется обратиться в органы социальной защиты с заявлением и декларацией о доходах. Это касается тех, кто:

арендует жилое помещение и оплачивает коммунальные услуги;

являются внутриперемещенными лицами;

имеет разногласия между числом фактически проживающих и зарегистрированных лиц в домохозяйстве;

в домохозяйстве; желает получить субсидию на покупку сжиженного газа, жесткого или жидкого печного бытового топлива.

Кроме того, часть граждан, проживавших на оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, где органы соцзащиты не имели возможности выполнять свои функции, должны переоформить субсидию. Это касается домохозяйств, получавших помощь во время действия военного положения по отдельному механизму. Для продления помощи они должны обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в течение месяца, в противном случае выплаты могут быть прекращены.

Увеличение субсидий в некоторых регионах

Кабинет министров принял решение об увеличении размера субсидий и льгот на неотапливаемый сезон для жителей Харькова и области. Размер пособия на электроэнергию увеличится в пять раз.

Благодаря этому средний размер субсидии на услугу по снабжению и распределению электроэнергии вырастет со 106 грн. до 530 грн. в месяц, а льготы с 74 грн. до 370 грн. Для перечисления субсидий дополнительные обращения в ПФУ не требуются.

Перерасчет субсидий при повышении тарифов

После повышения тарифов на электроэнергию перерасчет субсидии произойдет автоматически. Субсидия выделяется на определенный объем коммунальных услуг. К примеру, если стоимость кубометра горячей воды растет, соответственно увеличивается и размер субсидии. Получатели субсидий платят за коммунальные услуги определенный процент от дохода семьи, а остальное покрывает субсидия.

Субсидианты и потребляющие до 100 кВт*ч в месяц или обеспечивающие себя электроэнергией с помощью собственной солнечной электростанции почти не ощутят повышения тарифов. Расходы на субсидии возрастут, но благодаря повышению тарифов государство будет тратить меньше средств на покрытие разницы между рыночной и фактической ценой электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, получатели жилищных субсидий обязаны в течение 30 дней сообщать органам ПФУ о любых изменениях, которые могут повлиять на назначение помощи, такие как изменения состава домохозяйства, социального статуса или перечня получаемых услуг. Для подачи заявления о назначении субсидии онлайн необходимо авторизироваться на сайте ПФУ, заполнить форму и скачать необходимые документы.

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