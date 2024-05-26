Изменения, через которые могут лишить субсидии: что нужно знать получателям

Получатели жилищных субсидий обязаны в течение 30 дней уведомлять органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о любых изменениях, которые могут повлиять на назначение помощи, такие как изменения состава домохозяйства, социального статуса или перечня получаемых услуг. Для подачи заявления о назначении субсидии онлайн необходимо авторизироваться на сайте ПФУ, заполнить форму и скачать необходимые документы.

Об этом напомнили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области. Согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 г. № 848, получатель субсидии обязан в 30-дневный срок с момента возникновения определенных обстоятельств информировать о них органы ПФУ. К таким обстоятельствам относятся:

изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (дома) членов домохозяйства: рождение ребенка, переезд членов семьи;

изменения социального статуса членов домохозяйства: заключение или расторжение брака; изменение места работы или статуса занятости;

изменения в составе семьи члена домохозяйства: если кто-то из членов домохозяйства женился или развелся;

изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления: изменение тарифов, подключение новых услуг;

изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом: увеличение расходов на обслуживание дома;

смены управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создание объединения: смена управляющей компании или организации, оказывающей коммунальные услуги;

наступление условий, при которых теряется право на получение субсидии: рост дохода домохозяйства выше допустимого уровня.

Как подать заявление на назначение жилищных субсидий

Представление заявления о назначении жилищной субсидии или льготы стало гораздо проще благодаря возможности сделать это онлайн. Вот пошаговый алгоритм подачи заявления:

нужно авторизироваться с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);

(квалифицированной электронной подписи); в разделе "Коммуникации по ПФУ" нажать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

избрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";

заполнить необходимые атрибуты заявления и загрузить отсканированные документы: паспорт заявителя и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

паспорт заявителя и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП); следует проверить внесенные данные, сформировать заявление, подписать КЭП и нажать "Отправить в ПФУ".

Требования к сканированным копиям документов

Для того, чтобы данные документы были приняты и рассмотрены, необходимо соблюдать ряд требований. А именно:

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;

формат файла: JPG, JPEG или PDF;

документы, содержащие более одной страницы , необходимо прикреплять как один файл;

скан-копии производятся из оригиналов и должны быть цветные, четкие и читабельные;

названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

После подачи заявления вы можете просмотреть состояние его проработки в личном кабинете в разделе "Мои обращения". Это позволяет держать процесс под контролем и своевременно узнавать результаты рассмотрения вашего заявления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с июня изменили правила назначения субсидий. Те, кто получал выплаты без обращения (автоматически продолжали), теперь должны подать документы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!