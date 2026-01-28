Специалисты работают круглосуточно: Кличко рассказал, сколько домов в Киеве остаются без тепла после атак РФ

В Киеве по состоянию на утро среды, 28 января, без теплоснабжения остаются более 700 столичных многоэтажек. Подавляющее большинство этих домов находятся в Деснянском районе города.

Видео дня

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Также в городе продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Что известно

"737 жилых домов столицы на сегодня без тепла. Подавляющее большинство из них – на Троещине. Часть – в нескольких других районах", – рассказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что коммунальщики и энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденную врагом критическую инфраструктуру, чтобы вернуть тепло в дома киевлян.

Кличко добавил, что над устранением проблем с теплоснабжением в Киеве работают более 1 тысячи коммунальщиков. Столичным специалистам помогают бригады из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ровно, Кропивницкого, Киевской области и некоторых других городов. А также – бригады "Укрзалізниці".

"Киев благодарен всем, кто поддерживает и помогает столице в кризисной ситуации!", – резюмировал Кличко.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 24 января, страна-агрессор начала очередную атаку на Украину, запустив более сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты, в частности по Киеву и области – враг снова бил по критической инфраструктуре.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев получил от Польши 130 генераторов различной мощности. Они позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов и учреждений социальной сферы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!