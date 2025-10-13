Зеленский ожидает проблем со светом: к чему может прибегнуть Украина после 1-2 российских атак

Украина может оказаться вынужденной импортировать электроэнергию. Причина – российские атаки на энергетическую и газовую инфраструктуру.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил: не исключено, что получать электроэнергию от других стран Украина начнет уже в ближайшее время.

"Мы ожидаем проблемы с электричеством. Нам через, возможно, одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию. И мы всегда используем эту возможность во время зимы. Эта возможность для нас открыта", – говорится в сообщении.

В то же время, по его словам, Украина уже начала импорт газа – из-за все тех же российских атак. При этом он подчеркнул:

В настоящее время проблем с поставкой газа нет.

Главной же сложностью является поиск средств для закупки топлива.

"Задача сейчас – обеспечить финансирование. Верим, что его удастся найти", – рассказал глава государства.

Вместе с тем, отметил он, некоторые партнеры Украины готовы поставлять ей газ без немедленных требований по оплате. Это, в частности:

Норвегия.

Члены ЕС.

Страны из Ближнего Востока.

Энергетики надеются, что масштабных отключений удастся избежать

В свою очередь, министр энергетики Светлана Гринчук ранее сообщила, ситуация в энергосистеме будет зависеть от интенсивности российских атак. А также скорости восстановления поврежденного или уничтоженного энергооборудования.

"Говорить о том, что у нас будут долговременные отключения, рано... Но, к сожалению, мы имеем опыт предыдущих лет, когда ситуация меняется каждый день и можно ждать чего угодно... Мы готовимся к различным вариантам, и к худшим в том числе. Но надеемся, что совместными усилиями нам удастся сохранить работу энергосистемы и обойтись без длительных отключений", – сообщила министр.

В то же время, эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар ожидает, что жители Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областей этой осенью и зимой могут оставаться без электроэнергии по нескольку дней. В других же регионах, по его словам, масштабных проблем с отключениями света, вероятно, удастся избежать.

"Россияне поняли, что, тратя больше ударных средств, они все равно не достигнут эффекта. Поэтому они начали действовать другим способом. Облэнерго мало работали над защитой своих объектов, поэтому Россия начала бить туда, где не защищено или слабо защищено... Для людей на Сумщине и Черниговщине, где приходится сидеть без света по несколько дней, это проблема, но это локально. Просто где-то для восстановления нужно несколько часов, где-то несколько дней. Мы к этому готовы", – считает Гончар.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 31 октября в Украине не будут повышать тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. Соответственно, он останется на текущем уровне – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

