"Запаса прочности нет никакого": какая ситуация в энергетике после российских обстрелов и почему в Киеве хуже всего

Ситуация в энергосистеме Украины остается контролируемой и предсказуемой, несмотря на систематические российские обстрелы. В то же время ряд теплоэлектростанций(ТЭС) не работают и электроэнергию не генерируют.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил, что Россия продолжает наносить обстрелы по отдельным регионам – Киеву, Одессе, Днепру, Кривому Рогу – и выходам из атомных электростанций .

16 ракетных ударов по ТЭЦ Киева

"Для Киева сейчас очень сложная ситуация. Проблема Киева создана 13 января... Баллистика прошла – насколько мне известно, я не официальное лицо, 16 ракет прошли на киевские ТЭЦ. К сожалению, киевские ТЭЦ в результате не работают как источник электричества. А они были очень существенным источником для Киева и покрывали около половины потребностей довольно стабильно. И теперь надо все электричество, которое нужно Киеву, завести извне через высоковольтные сети", – пояснил эксперт.

В то же время руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат опроверг информацию о количестве ракетных ударов. По его словам, 13 января в Киеве зафиксировали попадание только двух баллистических ракет, а остальные – в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Киев потерял собственную генерацию

Как пояснил Харченко, несмотря на то, что энергетические объекты восстанавливают и регулярно ремонтируют, Россия продолжает их атаковать, поэтому запаса прочности нет никакого и мощностей генерации электроэнергии в Киеве не осталось. "Тепло восстановить смогли, тепло работает, а электричества нет", – подчеркнул эксперт.

Председатель Центра исследований энергетики напомнил, что Киев потребляет около 2 ГВт электроэнергии, а есть 650-700 МВт, в частности 150-200 МВт надо отдать на ключевую инфраструктуру. Соответственно на дома остается до 30%.

"Есть еще один аспект... Есть дом, о котором электрики знают, что он потребляет 100 КВт. У нас на это очереди рассчитаны. Его подключают – он берет 300 КВт, потому что люди были без электричества и все одновременно включают. Я и людей понимаю... Но это дает конкретный технический эффект. Дом или сразу отключился из-за работы предохранителей, или в нем что-то физически отгорело. Результат один – люди остались без электричества", – резюмирует эксперт.

Как уже сообщал OBOZ.UA, уже несколько недель украинцы в ряде регионов живут в режиме аварийных отключений электроэнергии. От "обычных" – почасовых – отключений их отличает неопределенное время действия: свет подают только после стабилизации ситуации. Поэтому подготовиться к возможным затяжным блэкаутам будет не лишним даже тем, кого масштабные отключения пока не затронули. В частности, следует запастись едой и водой.

