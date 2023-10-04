Где в Украине возможны самые большие проблемы с отключениями света: названы регионы

Если Россия возобновит масштабные обстрелы украинской энергосистемы, отключения света с большой долей вероятности, вернутся. Об этом, в частности, уже предупредили в Минэнерго. Более того, в Украине уже разработаны графики отключения электроэнергии – хотя применять их пока и не планируют. Самыми проблемными же с точки зрения энергообеспечения могут стать прифронтовые зоны, а также Одесская область и Киев.

Дело в том, объяснил OBOZREVATEL старший аналитик DiXi Group Богдан Серебренников, что, в частности, Одесский регион с точки зрения электроснабжения является наиболее проблемным. Ведь он – энергодефицитный.

"Южная же часть его вообще питается электроэнергией, поступающей из Молдовы. Точнее Молдавской ГРЭС, расположенной на территории непризнанного Приднестровья", – заметил он.

Проблемой прифронтовых же зон, по его словам, являются интенсивные артиллерийские обстрелы. Из-за которых "значительно усложнена возможность проведения восстановительных работ ремонтными бригадами".

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Киев же "привлекает" внимание россиян как, фактически, центр политической, деловой и социальной активности Украины. А потому создание продолжительного блэкаута в нем теоретически, может негативно отразится на жизни всей страны. "Вероятно, по понятным причинам особое внимание враг уделит обесточиванию столицы", – пояснил Серебренников.

Графики отключения электроэнергии уже разработаны

В то же время, отметил эксперт, уже разработанные графики отключений света в Украине, скорее всего, созданы с учетом опыта прошлого года относительно интенсивности повреждений и соответствующих последствий для энергосистемы и отдельных регионов. Ведь в 2022 году они вводились "с колес", что стало причиной многих жалоб и нареканий на их несправедливость.

"Вероятно, чтобы избежать подобных проблем, ориентировочные графики возможных временных ограничений электроснабжения были подготовлены заранее. Готовиться таким образом – это нормально и нужно", – объяснил Серебренников.

Впрочем, возможно, даже при обстрелах свет украинцам не будут отключать. Как объяснил эксперт, "Укрэнерго" уже "разрабатывает резервные схемы питания – чтобы избежать блэкаутов в системе или отдельных ее частях".

Что говорят в Минэнерго

В Минэнергетики же признают, что массовые отключения света могут вернуться. Однако произойдет это, как уверяют, только в случае масштабных обстрелов россиянами энергоинфраструктуры страны.

Кроме того, отметил глава министерства Герман Галущенко, решения, которые позволят сделать эти отключения как можно короче, уже наработаны. И их множество.

"Единственный фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения, – это атаки врага. Мы делаем все, чтобы такие отключения, если они явятся следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже наработано огромное количество решений, которые мы опробовали и прошлой зимой, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в свою очередь, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук ранее рассказал, что в настоящее время в мире не существует полноценной работающей технологии, позволяющей накапливать и хранить электричество в огромных батареях – чтобы в случае блэкаутов подавать его людям.

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