Всем украинцам пересчитают платежки за доставку газа: сколько придется платить с нового года

В Украине тариф на доставку газа не изменится, но уже с января 2025 года все суммы в платежках пересчитают. Платить придется больше тем, кто живет в небольших населённых пунктах, однако при этом используют голубое топливо для отопления.

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О том, как и почему будет пересчитана стоимость доставки газа, читайте в материале OBOZ.UA.

Платежки за доставку газа перечислят всем: несколько примеров

Украинцы платят за доставку газа фиксированную сумму, которую пересчитывают раз в год. Следующий перерасчет – с 1 января 2025-го. Начиная с этого момента, часть украинцев будет вынуждена платить за доставку больше, в то же время суммы в счетах могут снизиться у тех, кто в прошлом "газовом году" начал экономить.

Газовый год – с 1 октября прошлого года до 30 сентября текущего года. Сейчас мы платим за доставку, учитывая объем потребления газа с 1 октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в 2025-м будем платить за тот объем газа, который использовали с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го.

Сумма в платежках за доставку газа формируется из двух составляющих: тариф на доставку газа и объем потребления (эти показатели нужно умножить). Тариф на доставку не изменялся (и по закону не должен измениться, поскольку во время военного положения действует мораторий на повышение стоимости как самого газа, так и его доставки). А вот объем потребления – величина переменная.

Свой тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не из всех регионов) также отражены в таблице ниже (стоимость указана в грн за кубометр). Разберем несколько примеров. В среднем на отопление квадратного метра тратят 5 кубов газа (по корректировке на регион). Так отмечено в социальных нормативах потребление коммунальных услуг.

Таким образом, на здание площадью 100 квадратов зимой можно потратить до 500 кубов газа на отопление. Кроме того, на семью из трех человек еще 31,5 кубометра будет тратиться на приготовление пищи и подогрев воды. Итак, в сумме зимой ежемесячно такая семья будет тратить около 531,5 кубометров газа (с октября по апрель) и 31,5 кубометра в "теплый сезон" (с мая по сентябрь).

В среднем, это семь "холодных" и пять "теплых" месяцев. За год такая семья будет использовать 3878 кубометров газа. Это 323,1 кубометра ежемесячно. Именно за доставку такого объема газа нужно будет платить ежемесячно. Далее сумма в платежке будет зависеть от региона.

Если это здание в Харькове, то за доставку газа придется платить 138,9 грн в месяц. Если в Кропивницком – 481,4 грн. В Николаеве – 642,9 грн. Сам тариф зависит от многих факторов: протяженности сетей, количества потребителей, оборудования и т.д. Чем больше сети и чем меньше потребителей, тем выше тариф. Именно поэтому в самом густонаселенном Киеве низкий тариф на доставку голубого топлива в Украине – 0,384 грн.

В сущности, плата за распределение газа – это деньги на содержание и ремонт газовых трубопроводов.

Кропивницкий филиал 1,49 Днепровский филиал 0,90 Харьковский филиал 1,99 Криворожский филиал 0,53 Харьковский городской филиал 0,43 Житомирский филиал 1,70 Львовский филиал 1,69 Киевский филиал 1,49 Винницкий филиал 1,76 Сумской филиал 1,34 Днепропетровский филиал 1,26 Ивано-Франковский филиал 1,86 Николаевский филиал 1,99 Хмельницкий филиал 1,54 Волынский филиал 1,57 Черкасский филиал 0,57 Черниговский филиал 1,76 Ривнеский филиал 1,54 Закарпатский филиал 1,99 Тернопольский филиал 1,75 Черновицкий филиал 1,99

Предположим, что эта семья в позапрошлом газовом году потребляла столько газа, сколько предусмотрено нормативами потребления. Однако в прошлом газовом году решила экономить и сократила потребление на 20%. Такая экономия не влияет на уровень комфорта и доступна большинству. Для этого необходимо реализовать простейшие меры энергоэффективности дома (об этом читайте в следующих публикациях).

В Государственном агентстве по энергоэффективности опубликовали перечень базовых советов о том, как сократить потребление газа. Следовательно, если сократить потребление на 20%, то за год вместо 3878 кубометров можно будет потратить всего 3 102,4 куб. м. Это 258,5 куба в месяц. Итак, только на доставке газа можно будет экономить:

27,7 грн, если это дом в Харькове (месячная платежка за доставку сократится со 138,9 до 111,1 грн);

96,3 грн в месяц, если это дом в Кропивницком (385,1 вместо 481,4 грн);

128,4 грн, если это дом в Николаеве (514,4 вместо 642,9 грн).

И речь идет только об экономии за счет платы за доставку. Значительно больше украинцы платят за газ – тариф "Нафтогаза" составляет 7,96 грн за кубометр. За год такая семья, сократив потребление вдвое, сэкономит от 332,4 до 1560 грн в зависимости от региона только на доставке газа. А за сам газ можно будет заплатить за год на 6 173,7 грн меньше.

У кого обязательно вырастут суммы в платежках и что с теми, кто вообще не пользуется газом

Единственная категория украинцев, которые могут не платить за доставку газа – те, кто отсоединен от газовой трубы. Даже если вы вообще не пользуетесь газом, за доставку все равно придется платить. Есть минимальный объем, за который нужно платить. Речь идет о следующем:

39 кубов в год – если газ используется только для приготовления пищи;

126 кубов – если газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

314 кубов в год – если газ используется, в том числе для отопления.

"За основу для расчета минимальной стоимости услуг по доставке берется объем газа, определяемый Оператором ГРМ, исходя из фактического объема потребленного клиентами топлива в прошлый газовый год... Отметим, что минимальная плата за доставку природного газа утверждена для таких категорий потребителей: новые потребители и/или домохозяйства, у которых период потребления природного газа менее девяти месяцев; домохозяйства, которые не пользовались газом, в частности, которым прекращено распределение газа путем опломбирования", – пояснили в "Газораспределительных сетях".

Следует отметить, что для большинства украинцев, которые живут в квартирах и используют газ исключительно для приготовления пищи, плата за доставку – незначительная сумма.