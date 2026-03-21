В воскресенье 22 марта не будет отключений света: 'Укрэнерго' порадовало украинцев

В Украине в воскресенье, 22 марта, не запланированы отключения электроснабжения. Согласно графикам, светом украинцы смогут пользоваться в течение всех суток.

Об этом вечером 21 марта сообщило "Укрэнерго". Подчеркнем: речь идет об информации по состоянию на 19:45 субботы; ситуация может измениться, особенно в случае новых российских обстрелов.

Если аварий и ударов по критической инфраструктуре не будет, графики не будут предусматривать ограничений в электроснабжении.

В то же время в "Укрэнерго" попросили быть экономными. "Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 15:00", – призвали в компании.

Как писал OBOZ.UA:

– 21 марта отключения света в Украине применялись с 08:00 до 22:00, но не во всех городах.

– Вечером в пятницу, 20 марта Краматорск остался полностью без света. Аварийное обесточивание затронуло также часть соседних населенных пунктов Донецкой области.

