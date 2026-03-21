Украинский город остался полностью без света: что известно о причине

Краматорск вечером в пятницу, 20 марта, остался без света. По предварительным данным, речь идет об аварийном обесточивании.

Такую причину, согласно информации городского Контакт-центра, озвучили представители "Краматорских РЭС". Отметим, что по состоянию на полночь субботы официальных комментариев относительно того, почему возникла аварийная ситуация, обнародовано не было.

Между тем местные паблики заявили, что электроэнергия исчезла во всем городе, а кроме этого – в части соседних населенных пунктов Донецкой области.

Сообщений об ориентировочных сроках восстановления услуги пока не было.

– В субботу, 21 марта, во всех регионах Украины продолжатся почасовые отключения электроэнергии. Они будут действовать не круглые сутки – ограничения будут применяться в период с 8:00 до 22:00.

– В ДТЭК объясняли, что графики отключения света вернулись из-за плановых ремонтов атомных блоков и погодных условий, которые ограничивают производство электричества.

