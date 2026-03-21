В Украине 21 января будут отключать электроэнергию не всем: какие города будут с графиками и где будет свет

Во всех регионах Украины 21 марта, с 08:00 до 22:00, будут применяться графики отключения электроэнергии. Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергосистему.

Об этом сообщает "Укрэнерго". "Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – объясняют в "Укрэнерго".

Однако графики будут применять не во всех городах. Например, в Одесской области графики будут действовать, а в Одессе – нет.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил об атаках на энергообъект в Нежинском районе. "В этом ударе враг использовал "герань". До сих пор обесточены абоненты в трех районах области. Энергетики продолжают работать, чтобы вернуть людям свет", – сообщил председатель ОГА.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 21 марта 2026 года. С 08:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди.

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 21 марта по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

1.2 17:00 – 19:00

5.2: 19:00 - 21:00

6.1: 21:00 - 22:00

В Харькове будут выключать не все очереди. Так, по указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в субботу, 21 марта, с 08:00 до 22:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 08:00-10:30

1.2 08:00-10:30

2.1 17:30-21:00

2.2 17:30-21:00

3.1 10:30-14:00

3.2 10:30-14:00

4.1 21:00-22:00

4.2 21:00-22:00

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1 не выключается

6.2 не выключается

В Днепропетровской области также будут применять графики отключений не для всех. Несколько очередей отключений будут с электроэнергией в течение всех суток.

Как защитить свою технику

Самое простое, что стоит сделать: отключать технику из розеток. Обычно перепады напряжения происходят сразу после восстановления энергоснабжения (в частности из-за того, что все включают свою технику одновременно). Однако эту рекомендацию иногда крайне сложно выполнить. Например, в таком случае придется на ночь отключать холодильник от сети.

Электрик Игорь Х. отмечает: большинство техники выдержит перепады напряжения в пределах от 210 до 240 вольт. Однако если, например, выходит из строя нулевой проводник, напряжение может подскочить выше 300 В. Некоторые приборы из-за этого портятся мгновенно. Но даже если техника мгновенно не испортилась, срок ее эксплуатации в результате воздействия "неправильного напряжения" может значительно сократиться.

Как объясняют в Госпродпотребслужбе, чтобы защитить технику от перепадов, можно установить реле напряжения (стабилизатор напряжения).

Стоит также рассмотреть возможность установки стабилизаторов напряжения или источника бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства стабилизируют напряжение у потребителя. Стабилизаторы при этом более мощные, но не имеют аккумуляторных батарей. ИБП имеют меньшую мощность, но держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 14 марта 2026 года. с 17:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 0,5 дежурств.

Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

