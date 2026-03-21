В Украине 21 января будут отключать электроэнергию не всем: какие города будут с графиками и где будет свет
Во всех регионах Украины 21 марта, с 08:00 до 22:00, будут применяться графики отключения электроэнергии. Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергосистему.
Об этом сообщает "Укрэнерго". "Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – объясняют в "Укрэнерго".
Однако графики будут применять не во всех городах. Например, в Одесской области графики будут действовать, а в Одессе – нет.
Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил об атаках на энергообъект в Нежинском районе. "В этом ударе враг использовал "герань". До сих пор обесточены абоненты в трех районах области. Энергетики продолжают работать, чтобы вернуть людям свет", – сообщил председатель ОГА.
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 21 марта 2026 года. С 08:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди.
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 21 марта по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.2 17:00 – 19:00
- 5.2: 19:00 - 21:00
- 6.1: 21:00 - 22:00
В Харькове будут выключать не все очереди. Так, по указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в субботу, 21 марта, с 08:00 до 22:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 08:00-10:30
- 1.2 08:00-10:30
- 2.1 17:30-21:00
- 2.2 17:30-21:00
- 3.1 10:30-14:00
- 3.2 10:30-14:00
- 4.1 21:00-22:00
- 4.2 21:00-22:00
- 5.1 14:00-17:30
- 5.2 14:00-17:30
- 6.1 не выключается
- 6.2 не выключается
В Днепропетровской области также будут применять графики отключений не для всех. Несколько очередей отключений будут с электроэнергией в течение всех суток.
Как защитить свою технику
Самое простое, что стоит сделать: отключать технику из розеток. Обычно перепады напряжения происходят сразу после восстановления энергоснабжения (в частности из-за того, что все включают свою технику одновременно). Однако эту рекомендацию иногда крайне сложно выполнить. Например, в таком случае придется на ночь отключать холодильник от сети.
Электрик Игорь Х. отмечает: большинство техники выдержит перепады напряжения в пределах от 210 до 240 вольт. Однако если, например, выходит из строя нулевой проводник, напряжение может подскочить выше 300 В. Некоторые приборы из-за этого портятся мгновенно. Но даже если техника мгновенно не испортилась, срок ее эксплуатации в результате воздействия "неправильного напряжения" может значительно сократиться.
Как объясняют в Госпродпотребслужбе, чтобы защитить технику от перепадов, можно установить реле напряжения (стабилизатор напряжения).
Стоит также рассмотреть возможность установки стабилизаторов напряжения или источника бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства стабилизируют напряжение у потребителя. Стабилизаторы при этом более мощные, но не имеют аккумуляторных батарей. ИБП имеют меньшую мощность, но держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.
Полтавская область
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 14 марта 2026 года. с 17:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 0,5 дежурств.
Новость дополняется...
Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!