В "Укрэнерго" выступили с предупреждением: что будет с графиками отключений 10 марта
В части регионов Украины 10 марта будут действовать почасовые отключения электроэнергии – с 8:00 до полуночи. При этом, предупреждают энергетики, графики могут неожиданно меняться.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: ограничения вводятся не только для населения –для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Отключений света в Украине может стать меньше
В свою очередь, эксперт по энергетике, директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что в 2026 году отключения света в Украине могут стать менее жесткими – однако только в периоды потепления. Полностью же от них, по его словам, отказаться не получится – из-за потери около 60% генерации и постоянных российских атак.
Дело в том, подчеркивается, что даже при максимальной работе энергетиков и ПВО система остается уязвимой к регулярным атакам. А потому реальное улучшение ситуации, по его словам, возможно только при условии уменьшения обстрелов и отсутствия новых критических повреждений энергетической инфраструктуры.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!