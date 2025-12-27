В "Укрэнерго" показали графики на 28 декабря: в Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии
В Киеве и Киевской области продолжают применяться аварийные отключения. Восстановительные работы на всех поврежденных энергообъектах продолжаются. 28 декабря отключения электроэнергии будут применять по всей стране.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Так, причина введения мер ограничения – последствия российских массированных ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.
Почему отключения есть не во всех областях
В компании также объяснили, почему в некоторых регионах меры ограничения потребления уже отменены, а в других – отключения остаются длительными.
"Почти в каждой области сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированных и локальных российских атак. Вот только уровень повреждений энергообъектов – в разных регионах неодинаков", – объяснили в "Укрэнерго".
Самой сложной является ситуация в прифронтовых и приграничных с РФ областях. На этих территориях враг может наносить удары по электростанциям и объектам передачи и распределения электроэнергии не только ракетами и дронами, но и ствольной артиллерией, управляемыми авиабомбами. Поэтому объем нанесенных врагом повреждений здесь – самый высокий.
Другой фактор – это возможность для осуществления аварийно-восстановительных работ. На прифронтовых и приграничных с Россией территориях почти постоянно звучит сигнал воздушной тревоги, во время которой энергетикам выполнять работу запрещено. Этого требуют правила, ведь неоднократно уже случались "прилеты" на электростанции и подстанции именно во время восстановительных работ. Враг хочет уничтожить не только инфраструктуру, но и персонал, способный ее ремонтировать.
В регионах, которые атакуются врагом реже и расположены дальше от линии соприкосновения, энергоинфраструктура менее повреждена. Восстановить ее, как правило, удается легче и быстрее. Кроме того, через западные области к нам заходит импорт электроэнергии из соседних европейских государств, который сразу можно распределять потребителям.
При таких условиях, отменить вынужденные меры ограничения в определенных областях можно быстрее, чем в других. В частности, что касается регионов, через которые не осуществляется транзит электроэнергии в наиболее энергодефицитных территорий. Отключать такие области "чтобы света у всех было поровну" – не имеет никакого смысла. Обесточивание потребителей на Закарпатье, к сожалению, не добавит часов без отключений жителям прифронтового Запорожья. Туда "сэкономленные" киловатты физически невозможно передать.
"С начала массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в октябре – энергетики работают круглосуточно. Мы делаем все возможное, чтобы свет был у каждого. Для нас нет "хороших" и "плохих" регионов. Все уничтоженное и поврежденное врагом – мы непременно восстановим и отстроим. Но для этого нужно время", – объяснили в компании.
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
