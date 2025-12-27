В "Укрэнерго" показали графики на 28 декабря: в Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии

В Киеве и Киевской области продолжают применяться аварийные отключения. Восстановительные работы на всех поврежденных энергообъектах продолжаются. 28 декабря отключения электроэнергии будут применять по всей стране.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Так, причина введения мер ограничения – последствия российских массированных ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Почему отключения есть не во всех областях

В компании также объяснили, почему в некоторых регионах меры ограничения потребления уже отменены, а в других – отключения остаются длительными.

"Почти в каждой области сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированных и локальных российских атак. Вот только уровень повреждений энергообъектов – в разных регионах неодинаков", – объяснили в "Укрэнерго".

Самой сложной является ситуация в прифронтовых и приграничных с РФ областях. На этих территориях враг может наносить удары по электростанциям и объектам передачи и распределения электроэнергии не только ракетами и дронами, но и ствольной артиллерией, управляемыми авиабомбами. Поэтому объем нанесенных врагом повреждений здесь – самый высокий.

Другой фактор – это возможность для осуществления аварийно-восстановительных работ. На прифронтовых и приграничных с Россией территориях почти постоянно звучит сигнал воздушной тревоги, во время которой энергетикам выполнять работу запрещено. Этого требуют правила, ведь неоднократно уже случались "прилеты" на электростанции и подстанции именно во время восстановительных работ. Враг хочет уничтожить не только инфраструктуру, но и персонал, способный ее ремонтировать.

В регионах, которые атакуются врагом реже и расположены дальше от линии соприкосновения, энергоинфраструктура менее повреждена. Восстановить ее, как правило, удается легче и быстрее. Кроме того, через западные области к нам заходит импорт электроэнергии из соседних европейских государств, который сразу можно распределять потребителям.

При таких условиях, отменить вынужденные меры ограничения в определенных областях можно быстрее, чем в других. В частности, что касается регионов, через которые не осуществляется транзит электроэнергии в наиболее энергодефицитных территорий. Отключать такие области "чтобы света у всех было поровну" – не имеет никакого смысла. Обесточивание потребителей на Закарпатье, к сожалению, не добавит часов без отключений жителям прифронтового Запорожья. Туда "сэкономленные" киловатты физически невозможно передать.

"С начала массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в октябре – энергетики работают круглосуточно. Мы делаем все возможное, чтобы свет был у каждого. Для нас нет "хороших" и "плохих" регионов. Все уничтоженное и поврежденное врагом – мы непременно восстановим и отстроим. Но для этого нужно время", – объяснили в компании.

Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

