Украинцам отказывают в субсидиях: что делать, чтобы все же получить помощь от государства

В условиях полномасштабной войны государство продолжает адресно поддерживать тех украинцев, кто в этом нуждается – в частности, предоставляя жилищные субсидии. При этом в настоящее время в Украине действует упрощенный механизм обращения за такой помощью – без сбора справок и траты времени на заполнение декларации. В то же время, в получении субсидии может быть отказано – однако, если исправить ошибки, получить ее все равно будет можно.

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Об этом рассказали на Правительственном портале. Там отметили, подать заявление на назначение субсидии можно:

по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;

через портал Дія (введя в поиске "Заявление на субсидию");

в центрах предоставления административных услуг

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или военной администрации.

При этом подчеркивается: для заполнения заявления в электронной форме нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Оформить же субсидию имеют право несколько категорий граждан. В частности:

лица, зарегистрированные в доме/квартире;

лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в доме/квартире на основании договора аренды;

внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживает в доме/квартире – при чем даже без заключения договора аренды;

несовершеннолетние дети, оставшийся без родительской опеки или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которым установлена опека (по заявлению опекуна или попечителя);

индивидуальные застройщики – если дом не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.

"При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных или задекларированных в жилом помещении. Если кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, его доходы не учитываются", – отметили авторы материала.

Что делать, если в получении субсидии отказали

В то же время, подчеркивается, в получении субсидии может быть отказано – к примеру, из-за ошибок в заявлении или предоставлении не всех документов. В таком случае:

Если в заявлении или декларации есть ошибки , Пенсионный фонд сообщит об этом. Исправить неточности можно будет в течение 30 дней.

, Пенсионный фонд сообщит об этом. Исправить неточности можно будет в течение 30 дней. Если поданы не все документы, субсидия может быть назначена только после того, как в течение 30 дней с момента подачи заявления и после проверки ПФУ будет предоставлено все необходимое.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине значительно выросла стоимость коммунальных услуг. За год – с мая 2023-го по май 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,6%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

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