В Украине значительно изменили тарифы на коммуналку: на что больше всего

За год – с октября 2023-го по октябрь 2024-го – тарифы на коммунальные услуги в Украине увеличились в целом на 18,6%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что, кроме электроэнергии, также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 10,2%;

уборка мусора – на 5,7%;

содержание и ремонт жилья – на 4,8%.

На какие коммунальные услуги тарифы не менялись

Вместе с тем тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

В Украине собираются резко увеличить тариф на передачу электроэнергии

Вместе с тем, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии – сразу на 25,8%, до 665,26 грн / МВт*ч. Впрочем, обычных украинцев изменение не затронет – новый тариф предназначен для бизнеса.

Решение было принято на заседании комиссии 13 ноября. Согласно ему:

Отдельный тариф на передачу для зеленой металлургии предлагают установить на уровне 352,73 грн/мВт*ч.

Тариф на диспетчерское управление предлагается на уровне 95,07 грн/МВт*ч.

Принято же решение было по ряду причин. Среди них:

Уменьшение объемов производства и передачи электроэнергии.

Увеличение компенсаций на технологические затраты.

Зарплаты в "Укрэнерго".

Кредитные выплаты и расходы на спецобязанности для расчетов с ВИЭ-генерацией (возобновляемая энергетика).

Кроме того, были учтены инфляция. А также рост курса валют.

Напомним: увеличение тарифа на передачу электроэнергии означает повышение стоимости услуг, предоставляемых "Укрэнерго" за транспортировку электроэнергии от производителя к потребителю. При этом одобрение проекта постановления предусматривает только его дальнейшее обсуждение – принятие же состоится позже.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ноябре в Украине будут действовать те же годовые тарифы на газ, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" заплатят 7,96 грн за кубометр.

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