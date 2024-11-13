Украинцам назвали тарифы на газ: какая стоимость 1 кубометра в ноябре

В ноябре в Украине будут действовать те же годовые тарифы на газ, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" заплатят 7,96 грн за кубометр.

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Об этом сообщает ГазПравда. Там отмечают: ныне на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков.

"Из них 5 предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену", – говорится в сообщении.

В целом же, отметили аналитики, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в ноябре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,6 грн за кубометр. Так:

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 19,6 грн за кубометр);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 16,99 грн за кубометр).

Тарифы на газ могут вырасти

В свою очередь, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал OBOZ.UA, что после завершения текущего отопительного сезона (обычно заканчивается 15 апреля) в Украине могут повысить цены на газ. Среди причин же предполагаемого роста расценок – необходимость развивать собственную добывающую промышленность, а также поддерживать уже действующую инфраструктуру в надлежащем состоянии.

В то же время, по его словам, во время текущего же отопительного сезона ожидать повышения не стоит. Ведь если бы такой пересмотр тарифов был запланирован, "он был бы заранее анонсирован".

"Но так или иначе, без пересмотра тоже не обойтись. Потому что если мы хотим заботиться об увеличении собственной газовой добычи, то нужно где-то брать на это средства. И в этом контексте, конечно, можно много говорить о привлечении иностранных инвестиций или инвестиций собственных, внутренних инвесторов, но, так или иначе, поддержание всей газовой инфраструктуры, инфраструктуры доставки газа ...тариф нужно пересматривать", – констатировал Гончар.

При этом он подчеркнул: дело еще и в том, что параллельно растут как цены на материалы и комплектующие, так и другие тарифы. К примеру, на электроэнергию, "которая используется и в газовой отрасли".

"Так или иначе, эти тарифы соответственно нужно будет пересматривать. Да, это непопулярная мера, она всегда была непопулярна", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине значительно выросла стоимость коммунальных услуг. За год – с октября 2023-го по октябрь 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,6%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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