В Украине запланировали отключения света на 18 февраля: кого затронут
В Украине 18 февраля графики отключения электроэнергии планируются только для промышленности и бизнеса – утром и вечером. Плановые ограничения для населения вводить пока не планируют. Однако ситуация может измениться, предупреждают украинцев.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что время применения графиков для предприятий будет таким:
- с 06:00 до 09:00;
- с 16:00 до 19:00.
"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак", – говорится в сообщении.
При этом украинцев предостерегают: время и режим ограничений в течение суток могут меняться. Например, 17 февраля утром в течение нескольких часов применялись экстренные отключения для бытовых потребителей, хоть и не во всех регионах страны.
"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", – напомнили в "Укрэнерго".
Как считают специалисты, риски отключений света в Украине все же растут – и из-за погодных условий, и из-за активных российских атак. Как отметил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип, до пикового потребления дело еще не дошло.
Как сообщал OBOZ.UA, еще в конце минувшей недели, 14 февраля, "Укрэнерго" предупреждало украинцев, что из-за похолодания существенно выросло потребление электроэнергии. Результатом может стать возвращение почасовых отключений света бытовым потребителям, т.е. в домах и квартирах украинцев.
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