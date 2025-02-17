В Украине запланировали отключения света на 18 февраля: кого затронут

В Украине 18 февраля графики отключения электроэнергии планируются только для промышленности и бизнеса – утром и вечером. Плановые ограничения для населения вводить пока не планируют. Однако ситуация может измениться, предупреждают украинцев.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что время применения графиков для предприятий будет таким:

с 06:00 до 09:00;

с 16:00 до 19:00.

"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак", – говорится в сообщении.

При этом украинцев предостерегают: время и режим ограничений в течение суток могут меняться. Например, 17 февраля утром в течение нескольких часов применялись экстренные отключения для бытовых потребителей, хоть и не во всех регионах страны.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", – напомнили в "Укрэнерго".

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как считают специалисты, риски отключений света в Украине все же растут – и из-за погодных условий, и из-за активных российских атак. Как отметил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип, до пикового потребления дело еще не дошло.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в конце минувшей недели, 14 февраля, "Укрэнерго" предупреждало украинцев, что из-за похолодания существенно выросло потребление электроэнергии. Результатом может стать возвращение почасовых отключений света бытовым потребителям, т.е. в домах и квартирах украинцев.

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