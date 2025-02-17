В Украине объявили экстренные отключения света: кто останется без электричества в первую очередь
В Украине утром 17 февраля введены аварийные графики отключения электроэнергии (ГАО, они же экстренные отключения) – они действуют не во всех областях. Отключения предусматривают отключения света по очередям потребителей, однако без расписания и предупреждений. В первую очередь в таком режиме планируют отключать промышленность и бизнес, а население – только в отдельных случаях.
Об этом говорится в сообщениях "Укрэнерго" и Минэнерго. Уточняют, что аварийные отключения затронули "некоторые регионы", но не говорят, какие именно. В то же время отдельно о графиках аварийных отключений сообщили облэнерго в Киеве, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. В частности, как объяснили в "Сумыоблэнерго", экстренные отключения с 8:30 действуют для двух очередей.
"В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру оператор системы передачи вынужденно вводит ограничение электроснабжения в некоторых регионах. Как только разрешиться ситуация, ограничения будут отменены. Первоочередные ограничения применяются к промышленным потребителям", – объяснили в Минэнерго.
В "Укрэнерго" уточнили, что ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях. Исключением являются аварийные ситуации в сетях облэнерго.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо!" – также обратились энергетики к украинцам.
В частности, если аварийные отключения сменятся на почасовые, об этом сообщат дополнительно. В таком случает график отключений по областям Украины можно будет узнать по ссылкам:
Как сообщал OBOZ.UA, еще в конце минувшей недели, 14 февраля, "Укрэнерго" предупреждало украинцев, что из-за похолодания существенно выросло потребление электроэнергии. Результатом может стать возвращение почасовых отключений света бытовым потребителям, т.е. в домах и квартирах украинцев.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!