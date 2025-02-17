В Украине объявили экстренные отключения света: кто останется без электричества в первую очередь

В Украине утром 17 февраля введены аварийные графики отключения электроэнергии (ГАО, они же экстренные отключения) – они действуют не во всех областях. Отключения предусматривают отключения света по очередям потребителей, однако без расписания и предупреждений. В первую очередь в таком режиме планируют отключать промышленность и бизнес, а население – только в отдельных случаях.

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Об этом говорится в сообщениях "Укрэнерго" и Минэнерго. Уточняют, что аварийные отключения затронули "некоторые регионы", но не говорят, какие именно. В то же время отдельно о графиках аварийных отключений сообщили облэнерго в Киеве, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. В частности, как объяснили в "Сумыоблэнерго", экстренные отключения с 8:30 действуют для двух очередей.

"В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру оператор системы передачи вынужденно вводит ограничение электроснабжения в некоторых регионах. Как только разрешиться ситуация, ограничения будут отменены. Первоочередные ограничения применяются к промышленным потребителям", – объяснили в Минэнерго.

В "Укрэнерго" уточнили, что ограничения для бытовых потребителей применяются только в редких случаях. Исключением являются аварийные ситуации в сетях облэнерго.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо!" – также обратились энергетики к украинцам.

В частности, если аварийные отключения сменятся на почасовые, об этом сообщат дополнительно. В таком случает график отключений по областям Украины можно будет узнать по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, еще в конце минувшей недели, 14 февраля, "Укрэнерго" предупреждало украинцев, что из-за похолодания существенно выросло потребление электроэнергии. Результатом может стать возвращение почасовых отключений света бытовым потребителям, т.е. в домах и квартирах украинцев.

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