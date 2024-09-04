В Украине заметно смягчили отключения света: "Укрэнерго" показало график на 5 сентября

В Украине завтра, 5 сентября, ограничения на потребления электроэнергии планируются в течение полных суток, с 00:00 до 24:00. Однако ожидается, что количество часов без электричества заметно уменьшится – отключать собираются лишь одну очередь одновременно.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Завтра 5 сентября во всех регионах на протяжении всех суток прогнозируется применение 1 очереди отключений. Питание критической инфраструктуры не ограничивается", – отметили в компании.

При этом энергетики предупредили, что в объемах применения ограничений возможны изменения. "Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте облэнерго и его страницах в соцсетях", – добавили в "Укрэнерго".

Дело в том, что в Украине из-за обстрелов возникла проблема на Южноукраинской АЭС. Из-за атаки РФ в энергосистеме возникли колебания в сети, пришлось сокращать количество тока, который передается в сеть.

Собеседники OBOZ.UA в Минэнерго отмечали, что последствия могут бытьликвидированы течение нескольких суток. "Это происходит из-за обстрелов. Это никакая не авария, но сгенерированную электроэнергию надо куда-то отдавать, когда повреждения в результате обстрелов не дают возможность отдавать ток, то возникает определенное осложнение", – говорят в министерстве.

Это событие не связано с проведением ремонтной кампании, добавили в "Энергоатоме". Ситуация возникла в результате сложных переходных режимов, произошедших из-за вражеских обстрелов инфраструктуры "Укрэнерго", и сопровождались значительными колебаниями параметров сети (частота, напряжение, ток), к которой были подключены энергоблоки, с отключением энергоблоков от сети.

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