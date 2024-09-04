В Украине из-за обстрелов возникла проблема на одной из АЭС: дефицит электроэнергии вырос, но ненадолго

В Украине из-за обстрелов возникла проблема на Южноукраинской АЭС. Из-за атаки РФ в энергосистеме возникли колебания в сети, пришлось сокращать количество тока, который передается в сеть.

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Собеседники OBOZ.UA в Минэнерго говорят, что последствия этого события могут быть ликвидированы в течение нескольких суток. Первым о проблеме на своей странице в Facebook заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он использовал формулировку "авария", с которой в Минэнерго и Энергоатоме не согласны.

"Вы будете смеяться… хотя может и нет. Из двух независимых источников: снова авария на Южноукраинскую АЭС. Две лишние очереди отключений от Укрэнерго сегодня – потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе пойдет в ремонт. Итак, победные реляции Энергоатома относительно досрочно завершенных ремонтов должны не только радовать, но и пугать.

Собеседники OBOZ.UA в Министерстве энергетики подтвердили: действительно возникла "проблема", однако они не заключаются, что речь не идет об "аварии". "Вы должны понимать, что это происходит из-за обстрелов. Это никакая не авария, но сгенерированную электроэнергию надо куда-то отдавать, когда повреждения в результате обстрелов не дают возможность отдавать ток, это возникает определенное осложнение", – говорят в министерстве.

При этом последствия "осложнений" засекречены. Собеседники OBOZ.UA говорят, что ранее подобные последствия удавалось ликвидировать за одни-два дня.

Как сообщал OBOZ.UA:

–11 августа на территории захваченной россиянами ЗАЭС произошел пожар. Враг поджег большое количество автомобильных шин в градирне – сооружении, предназначенном для охлаждения воды.

– Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры пожара, который устроили российские кафиры, и призвал мир и МАГАТЭ отреагировать на провокацию государства-террориста.

– В МАГАТЭ заявили, что их эксперты сняли звуки взрывов, а также видели сильный темный дым в северной части ЗАЭС. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов отмечал, что пожар является провокацией россиян, а расстояние до действующих энергоблоков и ядерных установок составляет около километра, поэтому никакой опасности с точки зрения радиации нет.

– В "Энергоатоме" сообщили, что на территории ЗАЭС произошел пожар на объекте технического водоснабжения. В результате этого события произошло возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования.

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