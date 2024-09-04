Украинцев плохо информируют об отключениях света: всем облэнерго выдвинули требование
Облэнерго должны упорядочить плановые отключения света – в частности, обеспечить ответственное информирование потребителей о перерывах в электроснабжении. Причина – большое количество жалоб украинцев.
С таким требованием выступила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Там отметили, что жалобы касаются, в частности, недонесение информации об:
- отключениях;
- объемах ограничений;
- актуальности составленных графиков и т.д.
"В целях соблюдения принципа социальной справедливости, уменьшения социальной напряженности и внедрения корректных графиков отключений Регулятор требует от операторов систем распределения (прежде всего, облэнерго, а также и другие компании, отвечающие за системы распределения. – Ред.) обеспечить надлежащее, достоверное и своевременное информирование потребителей о перерывах в электроснабжении в соответствии с требованиями постановления НКРЭКУ от 26.03.2022 № 349", – сообщили в НКРЭКУ.
В то же время там предупредили руководителей облэнерго, что в случае "несоблюдения принципа недискриминационности" при применении отключений они могут быть привлечены к ответственности. В частности, по Кодексу об админправонарушениях.
Также в НКРЭКУ обратились к украинцам – призвав их "с пониманием отнестись к временным шагам по ограничению электроснабжения". А также сообщать о недостоверной информации от облэнерго о перерывах в электропитании – "для принятия мер по актуализации информации".
С обращениями по некорректным и несвоевременно опубликованным графикам отключения электроснабжения можно обращаться по ссылке.
Что нужно знать об очередях отключений
В целом же, во время плановых отключений света "Укрэнерго" каждый день объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.
Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше часов без света будет в указанные сутки. Существует и условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В то же время разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.
В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, 4 сентября электроэнергию в Украине будут отключать на протяжении всех суток. При этом, вероятно, серую зону (возможные отключения) задействовать не будут.
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