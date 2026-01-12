В Украине выявили массовые нарушения с коммунальными услугами: на что жалуются чаще всего

В 2025 году в Украине каждая третья жилищно-коммунальная компания нарушала права потребителей. В половине случаев речь шла о нарушении условий договора между потребителем и исполнителем услуг.

Видео дня

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. В результате таких проверок должностных лиц привлекли к ответственности и наложили на них штрафы в размере 40 тыс. грн, и еще более чем на 3 млн грн оштрафовали компании.

Отмечается, что в прошлом году Госпродпотребслужба осуществила проверки 1344 субъектов хозяйствования, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. Как оказалось, каждая третья компания (всего 504) не соблюдала требования законодательства.

Самые распространенные нарушения:

Несоблюдение условий договора между потребителем и исполнителем услуг — 54,17% случаев. Это включает неправильный расчет тарифов, невыполнение обязанностей по обеспечению услуг в полном объеме или несвоевременное реагирование на обращения потребителей.

— 54,17% случаев. Это включает неправильный расчет тарифов, невыполнение обязанностей по обеспечению услуг в полном объеме или несвоевременное реагирование на обращения потребителей. Игнорирование или несвоевременное выполнение предписаний об устранении нарушений — 22,6 % случаев. Такие действия нарушают право потребителя на качественное и своевременное предоставление услуг.

— 22,6 % случаев. Такие действия нарушают право потребителя на качественное и своевременное предоставление услуг. Создание препятствий во время проверок — 4,6 % случаев. Это усложняет работу контролирующих органов и затрудняет своевременное устранение проблем.

— 4,6 % случаев. Это усложняет работу контролирующих органов и затрудняет своевременное устранение проблем. Отсутствие необходимой и достоверной информации для потребителей — 2,7% случаев. Граждане должны иметь доступ к полной информации о тарифах, условиях предоставления услуг и способах подачи жалоб.

Наказание для должностных лиц

В результате выявленных нарушений 208 чиновников привлекли к административной ответственности. Всего на них наложили штрафы на 40,3 тыс. грн – из этой суммы 36,2 тыс. грн было уплачено добровольно.

Кроме того, 248 компаний ЖКХ оштрафовали на общую сумму 3,3 млн грн. Сейчас из этой суммы было уплачено уже 2,6 млн грн.

Также в течение года выдали 318 предписаний, обязывающих устранить недостатки и привести деятельность в соответствие с законодательством. Это позволит предотвратить повторные нарушения.

Гражданам, чьи права нарушаются, эксперты Госпродпотребслужбы советуют обращаться в территориальные органы учреждения. Чтобы достичь результата, следует сохранять подтверждающие документ о предоставлении услуги или оплату, а также фиксировать нарушения на фото, видео, а также сохранять чеки и договоры.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцам начнут приходить новые платежки за доставку газа. Тариф не изменился, однако изменился объем, за который надо платить. Тарифы как за доставку газа, так и за сам газ не пересматривали и в ближайшее время сделать этого не смогут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!