Украинцам пересчитали платежки за доставку газа: сколько придется платить
В Украине с января всем потребителям газа будут поступать новые платежки за доставку газа. Тариф не изменился, однако изменился объем, за который надо платить. Вместе с тем тарифы как за доставку газа, так и за сам газ не пересматривались и в ближайшее время сделать этого не смогут.
О том, сколько придется платить за доставку газа с января и когда могут пересмотреть тариф на газ, читайте в материале OBOZ.UA.
Тарифы не изменили, но суммы в платежках пересчитали
Тариф на доставку газа, как и на сам газ, не изменится до конца военного положения плюс шесть месяцев после него. Мораторий на пересмотр тарифов принят еще в начале войны в форме закона. То есть, чтобы отменить мораторий, придется за это голосовать в Верховной Раде. А голосов на это насобирать не удастся.
В прошлом году обсуждали возможные изменения методики начисления сумм в платежках: делать расчет не из годового, а из месячного объема потребления. Однако изменения так и не приняли. С января украинцы начнут получать новые платежки за доставку газа, и эти суммы не изменятся вплоть до следующего года.
Для расчета потребления за предыдущий газовый год (с 1 октября по 30 сентября) делят на 12 и умножают на тариф. Если потребление уменьшилось, снизятся и суммы в платежках, если увеличилось – наоборот, придется платить больше.
Например, если вы с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го потратили 600 кубометров газа, ежемесячно вам надо платить за доставку 50 кубов (600 разделить на 12 месяцев).
Если с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025-го вы потратили, допустим, 840 кубометров, то ежемесячно надо будет платить за доставку уже 70 кубометров.
Как видно в таблице, тарифы могут отличаться в разы в зависимости от региона. Каждая компания имеет свою экономику. На тариф влияет целый ряд факторов: протяженность сетей, количество потребителей, уровень зарплат, состояние сетей и тому подобное. Для сравнения: если киевляне за доставку одного кубометра платят 0,384 грн, то клиенты нефтегазовых "Газсетей" в Черновицкой области – 2,388 грн.
Например, если ежемесячно надо платить за доставку 100 кубов, то в Киеве придется отдавать 38,4 грн в месяц, а в Черновицкой области – 238,8 грн.
Платить надо даже тем, кто вообще не потребляет газ, но подключен к нему. Есть минимальный объем, который придется оплачивать:
- 39 куб. м – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;
- 126 куб. м – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;
- 314 куб. м – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления, или объекта потребителя, не являющегося бытовым.
Что будет с тарифом на газ
Как и тариф на доставку, так и тариф на сам газ пересматривать во время военного положения не могут по закону. При этом и в правительстве, и в "Нафтогазе" понимают, что в мирное время удерживать такую цену не удастся. Международные партнеры уже сейчас говорят о том, что у украинской власти уже должен быть разработан план выхода на рыночные цены после войны.
До полномасштабной войны был достигнут значительный прогресс в этом вопросе. "Нафтогаз" продавал голубое топливо примерно 10% населения, работали разные поставщики газа, и можно было самостоятельно выбирать, у кого покупать голубое топливо. Также были разные тарифы. Однако ситуация кардинально изменилась. Сейчас "Нафтогаз" поставляет голубое топливо практически всем потребителям (98%), а тариф регулируется постановлением правительства (на период действия военного положения еще и законом).
Каким может быть тариф сейчас, никто даже не считал. Сравнивать с ценами в ЕС или на открытом рынке нецелесообразно. Часть потребности в газе покрывает собственная добыча, она требует значительных инвестиций (особенно с учетом атак агрессора на газовую инфраструктуру).
Новый тариф на газ должен соответствовать покупательной способности. "Предложения разрабатываются, что-то в "Нафтогазе" считают, дальше будем видеть. Пока этот вопрос вообще не ко времени", – рассказывает OBOZ.UA собеседник в правительстве.
Теперь без изменения закона повысить тариф на газ в следующем году будет возможно при одном условии: если война закончится раньше июня. Но даже в таком случае тариф удастся поднять только с конца 2026-го.
НБУ для прогнозирования уровня инфляции оценивает в том числе и вероятность повышения тарифов на коммунальные услуги. В Нацбанке считают, что газ может подорожать именно во втором полугодии следующего года.
"НБУ ожидает, что до конца отопительного сезона 2025-2026 годов действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться. Однако из-за сложной ситуации в энергетике предполагается, что во втором полугодии 2026-го начнется постепенное приведение части из этих тарифов к их экономически обоснованным уровням", – говорится в оценках НБУ. Кстати, в 2024-м в НБУ считали, что повышение тарифов произойдет в 2025-м. Однако этот прогноз оказался ошибочным.