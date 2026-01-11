Украинцам пересчитали платежки за доставку газа: сколько придется платить

В Украине с января всем потребителям газа будут поступать новые платежки за доставку газа. Тариф не изменился, однако изменился объем, за который надо платить. Вместе с тем тарифы как за доставку газа, так и за сам газ не пересматривались и в ближайшее время сделать этого не смогут.

О том, сколько придется платить за доставку газа с января и когда могут пересмотреть тариф на газ, читайте в материале OBOZ.UA.

Тарифы не изменили, но суммы в платежках пересчитали

Тариф на доставку газа, как и на сам газ, не изменится до конца военного положения плюс шесть месяцев после него. Мораторий на пересмотр тарифов принят еще в начале войны в форме закона. То есть, чтобы отменить мораторий, придется за это голосовать в Верховной Раде. А голосов на это насобирать не удастся.

В прошлом году обсуждали возможные изменения методики начисления сумм в платежках: делать расчет не из годового, а из месячного объема потребления. Однако изменения так и не приняли. С января украинцы начнут получать новые платежки за доставку газа, и эти суммы не изменятся вплоть до следующего года.

Для расчета потребления за предыдущий газовый год (с 1 октября по 30 сентября) делят на 12 и умножают на тариф. Если потребление уменьшилось, снизятся и суммы в платежках, если увеличилось – наоборот, придется платить больше.

Например, если вы с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го потратили 600 кубометров газа, ежемесячно вам надо платить за доставку 50 кубов (600 разделить на 12 месяцев).

Если с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025-го вы потратили, допустим, 840 кубометров, то ежемесячно надо будет платить за доставку уже 70 кубометров.

"Газсети" 2,112 ООО "Газовик" 2,148 ООО "Газснабсервис" 2,952 "Газсети", Волынский филиал 1,884 "Газсети", Днепровский филиал 1,080 "Газсети", Днепропетровский филиал 1,512 "Газсети", Криворожский филиал 0,636 ПАО "Донецкоблгаз" 1,416 ПАО "Мариупольгаз" 1,740 "Газсети", Житомирский филиал 2,040 "Газсети", Закарпатский филиал 2,388 ПАО "Запорожгаз" 1,104 ПАО "Мелитопольгаз" 2,208 "Газсети", Ивано-Франковский филиал 2,232 ПАО "Тысменицагаз" 2,388 "Газсети", Киевский филиал 1,788 ПАО "Киевгаз" 0,384 "Газсети", Кропивницкий филиал 1,788 ПАО "Луганскгаз" 1,884 "Газсети", Львовский филиал 2,028 ГГХП "Сера" 1,452 ООО "Спектргаз" 2,820 "Газсети", Николаевский филиал 2,388 ПАО "Одессагаз" 1,308 ПАО "Гадячгаз" 2,388 ПАО "Кременчуггаз" 0,552 ПАО "Лубныгаз" 2,388 ПАО "Полтавагаз" 2,112 "Газсети", Ривненский филиал 1,848 "Газсети", Сумской филиал 1,608 "Газсети", Тернопольский филиал 2,100 ПАО "Тернопольгоргаз" 0,960 "Газсети", Харьковский городской филиал 0,516 "Газсети", Харьковский филиал 2,388 ПАО "Херсонгаз" 1,944 "Газсети", Хмельницкий филиал 1,848 ПАО "Шепетовкагаз" 1,284 "Газсети", Черкасский филиал 0,684 ПАО "Уманьгаз" 2,340 "Газсети", Черновицкий филиал 2,388 "Газсети", Черниговский филиал 2,112

Как видно в таблице, тарифы могут отличаться в разы в зависимости от региона. Каждая компания имеет свою экономику. На тариф влияет целый ряд факторов: протяженность сетей, количество потребителей, уровень зарплат, состояние сетей и тому подобное. Для сравнения: если киевляне за доставку одного кубометра платят 0,384 грн, то клиенты нефтегазовых "Газсетей" в Черновицкой области – 2,388 грн.

Например, если ежемесячно надо платить за доставку 100 кубов, то в Киеве придется отдавать 38,4 грн в месяц, а в Черновицкой области – 238,8 грн.

Платить надо даже тем, кто вообще не потребляет газ, но подключен к нему. Есть минимальный объем, который придется оплачивать:

39 куб. м – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;

для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи; 126 куб. м – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

– для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи; 314 куб. м – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления, или объекта потребителя, не являющегося бытовым.

Что будет с тарифом на газ

Как и тариф на доставку, так и тариф на сам газ пересматривать во время военного положения не могут по закону. При этом и в правительстве, и в "Нафтогазе" понимают, что в мирное время удерживать такую цену не удастся. Международные партнеры уже сейчас говорят о том, что у украинской власти уже должен быть разработан план выхода на рыночные цены после войны.

До полномасштабной войны был достигнут значительный прогресс в этом вопросе. "Нафтогаз" продавал голубое топливо примерно 10% населения, работали разные поставщики газа, и можно было самостоятельно выбирать, у кого покупать голубое топливо. Также были разные тарифы. Однако ситуация кардинально изменилась. Сейчас "Нафтогаз" поставляет голубое топливо практически всем потребителям (98%), а тариф регулируется постановлением правительства (на период действия военного положения еще и законом).

Каким может быть тариф сейчас, никто даже не считал. Сравнивать с ценами в ЕС или на открытом рынке нецелесообразно. Часть потребности в газе покрывает собственная добыча, она требует значительных инвестиций (особенно с учетом атак агрессора на газовую инфраструктуру).

Новый тариф на газ должен соответствовать покупательной способности. "Предложения разрабатываются, что-то в "Нафтогазе" считают, дальше будем видеть. Пока этот вопрос вообще не ко времени", – рассказывает OBOZ.UA собеседник в правительстве.

Теперь без изменения закона повысить тариф на газ в следующем году будет возможно при одном условии: если война закончится раньше июня. Но даже в таком случае тариф удастся поднять только с конца 2026-го.

НБУ для прогнозирования уровня инфляции оценивает в том числе и вероятность повышения тарифов на коммунальные услуги. В Нацбанке считают, что газ может подорожать именно во втором полугодии следующего года.

"НБУ ожидает, что до конца отопительного сезона 2025-2026 годов действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться. Однако из-за сложной ситуации в энергетике предполагается, что во втором полугодии 2026-го начнется постепенное приведение части из этих тарифов к их экономически обоснованным уровням", – говорится в оценках НБУ. Кстати, в 2024-м в НБУ считали, что повышение тарифов произойдет в 2025-м. Однако этот прогноз оказался ошибочным.