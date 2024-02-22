В Украине вырастут тарифы на тепло и горячую воду: в Нацбанке рассказали, когда ожидать

В Украине ожидается рост тарифов сразу на ряд коммунальных услуг. В Национальном банке, в частности, прогнозируют, что подорожают отопление и горячая вода. Впрочем, точных сроков этого пока нет – по прогнозу, отмену соответствующего моратория можно будет ожидать только после завершения действия военного положения.

Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили: само же повышение будет поэтапным и растянется во времени.

На сколько же украинцам повысят тарифы, в НБУ также не берутся говорить. Там лишь отмечают, что расти те будут до экономически обоснованного уровня.

"Прогноз предполагает сохранение действия моратория на отдельные тарифы услуг ЖКХ (в частности, отопление и горячую воду) до завершения действия военного положения. Далее ожидается поэтапное приведение тарифов в соответствии с экономически обоснованным уровнем в течение нескольких лет", – говорится в сообщении.

Что будет с другими тарифами

В целом же, отметили в Нацбанке, "на период высоких безопасностных рисков" в Украине ожидается сохранение неизменных тарифов на большинство услуг ЖКХ. Впрочем, о каких именно услугах идет речь, не уточняется.

Тем не менее, отметили в регуляторе, корректироваться тарифы на эти услуги все-таки будут. Хотя "сроки и параметры этого являются сферой неопределенности прогноза".

Сколько украинцы заплатят за газ за февраль

В то же время, в феврале газ для бытовых потребителей в Украине будет стоить столько же, как и в предыдущие месяцы. Соответственно, при прежнем потреблении топлива, цифры в платежке за него не изменятся.

В целом большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза", а потому платят 7,96 грн за кубометр газа. Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на трех человек, только плита) за январь им нужно будет заплатить 78,8 грн.

Впрочем, не стоит забывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. И она разная в разных регионах.

Из-за того, что в стране нет единого тарифа на газ, поставщики могут выставлять собственные расценки. Такрасценки колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр:

"ЭРУ Людям" – в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Как сообщал OBOZ.UA, на оплате же счета за электроэнергию можно серьезно сэкономить – более 260 грн. Причем это будет легально и без каких-либо нарушений. Для этого достаточно обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь" – и за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

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