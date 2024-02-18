Сколько украинцы заплатят за газ за февраль: названы тарифы

В феврале газ для бытовых потребителей в Украине будет стоить столько же, как и в предыдущие месяцы. Соответственно, при прежнем потреблении топлива, цифры в платежке за него не изменятся.

В целом большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза", а потому платят 7,96 грн за кубометр газа. Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на трех человек, только плита) за январь им нужно будет заплатить 78,8 грн.

Впрочем, не стоит забывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. И она разная в разных регионах.

У каждого поставщика свой тариф

Из-за того, что в стране нет единого тарифа на газ, поставщики могут выставлять собственные расценки. Так, по данным ГазПравды, они колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр:

"ЭРУ Людям" – в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Как правильно снять показатели счетчиков за газ

Для того чтобы правильно снять показания счетчика газа, нужно сначала определить, какой тип отсчетного устройства имеет прибор. Они бывают механическими и электронными:

Механический газовый счетчик

Такой прибор учета имеет барабан с цифрами. Показания разделены на две части, поэтому важно помнить: цифры после запятой (или другого цвета с правой стороны) записывать не нужно. Если все цифры имеют одинаковый цвет, а запятой или точки нет, записывать нужно полное число.

Электронный счетчик газа

Этот прибор учета вместо барабана имеет экран. Однако принцип снятия показания остается тем же – нужно записывать цифры слева направо до запятой. Смены цвета цифр у таких приборов не бывает, поэтому потребителям следует быть особенно внимательными.

Как сообщал OBOZ.UA, на оплате счета за электроэнергию можно серьезно сэкономить – более 260 грн. Причем это будет легально и без каких-либо нарушений. Для этого достаточно обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь" – и за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

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