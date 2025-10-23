В Украине ввели графики отключения электроэнергии, но не везде: где самые жесткие ограничения и повлияет ли на тариф

В Украине 23 октября графики отключения электроэнергии ввели по меньшей мере в половине областей. Судя по продолжительности отключений, худшая ситуация – в столице и Киевской области. Здесь продолжительность отключений может достигать кумулятивно 11 часов в день.

О том, как узнать свой график, где и какие ограничения ввели, а также почему вернулись отключения – читайте в материале OBOZ.UA.

Как узнать свой график отключения

Графики отключения света размещены на сайтах энергокомпаний. Во время отключений нагрузка на сайты возрастает, поэтому они могут не работать. Для примера, покажем графики отключений в нескольких регионах.

Киев – график можно увидеть на сайте Киевских электросетей

Для этого нужно ввести свой адрес в соответствующем разделе сайта. Например, для очереди 2.1, согласно графику, гарантированный период со светом сегодня – с 00:00 до 10:00, с 18:00 до 20:00 и после 23:00. Стоит отметить, что в Киеве точный график на день отличается от данных из ориентировочного графика на неделю. Поэтому проверять их стоит ежедневно.

По состоянию на сегодня в Киеве в некоторых случаях период без света в течение дня может длиться 11 часов (но не подряд).

Если сайт не работает из-за большой нагрузки, то графики в Киеве, Киевской области, Одесской и Днепропетровской областях можно увидеть на официальных страницах ДТЭК в соцсетях. В частности, в Telegram и Facebook. Но для этого надо знать свою группу (очередь) отключения.

Киевская область – график можно увидеть на сайте Киевских региональных электросетей

Например, в Вишневом Киевской области для очереди 6.2 гарантированный период со светом с 00:00 до 07:00, с 13:30 до 16:00 и после 20:30. В течение дня света может не быть 11 часов (но не подряд). В целом графики на Киевщине напоминают ситуацию в столице.

В Сумах и области узнать очередь отключения и график можно на сайте "Сумыоблэнерго"

Для очереди 3.1 свет будет с 00:00 до 17:00 и после 19:30. В целом период без света, в зависимости от очереди, может достигать от 2,5 до 5 часов. График на 23 октября можно увидеть на картинке ниже.

"Сумыоблэнерго" публикуют графики на своей официальных страницах в соцсетях, однако клиентов призывают просматривать информацию в личном кабинете.

Чернигов и область – график сделали по-своему

В отличие от предыдущих регионов, в "Черниговоблэнерго" поделили день не на часы, а на 30 минут. Узнать свой график можно на сайте компании. А проверить продолжительность отключений – на картинке ниже.

Например, в Чернигове отключение электроэнергии может длиться в течение 8,5 часа. При этом еще 2 часа – период перезапуска очередей перед и после каждого отключения. В худшем варианте света может не быть 10,5 часа в течение дня.

Черкассы и область – когда не будет света

"Черкассыоблэнерго" сообщило о применении графиков отключения электроэнергии с 7:00 до 23:00. При этом электроэнергии не будет всего в течение четырех часов (не подряд). Ситуация здесь значительно лучше, чем, например, в столице.

Отметим, не во всех областях действуют графики. В частности, об ограничении потребления не сообщили в "Прикарпатьеоблэнерго", "Львовоблэнерго" и др. Всего отключения есть по меньшей мере в 12 регионах. Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по следующим ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Повысят ли тариф на электроэнергию из-за новых отключений

Тариф на электроэнергию с июня 2024 года повысили до 4,32 грн за кВт*ч. Тогда среди причин такого решения озвучивали в том числе необходимость восстанавливать поврежденную энергосистему. Восстановления действительно были достаточно удачные. Оказалось, что уже зимой 2024-2025 годов (массированных атак на энергетические объекты не было) Украина была способна справиться без массовых отключений и введения графиков.

Однако вопрос обеспечения достаточной защиты энергетических объектов остается открытым. Правда, от прямого ракетного попадания защитить может только ПВО. В этом году, несмотря на возобновление атак, тариф на электроэнергию для населения повышать не будут.

На заседании правительства приняли решение зафиксировать действующую стоимость электроэнергии на уровне 4,32 грн за кВт*ч до 30 апреля 2026-го. "Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт*ч. Также сохраняем льготную цену для потребителей с электроотоплением. Так, за объем потребления до 2 000 кВт*ч в месяц будет действовать цена 2,64 грн за кВт*ч, а за потребление сверх установленного лимита цена – 4,32 грн за кВт*ч", – заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Почему возобновили отключения

За последние несколько недель Россия нанесла целую серию массированных ракетных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Часть из этих атак была разрушительной и привела к выходу из строя оборудования. И хотя до зимнего пика потребления еще далеко, для стабилизации ситуации "Укрэнерго" ввело стабилизационные отключения по всей стране.

"Из-за поврежденного врагом оборудования самой сложной остается ситуация на Сумщине и Черниговщине. Также есть атакованные энергообъекты и обесточенные потребители в других областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу", – объяснили в "Укрэнерго".

Как долго будут действовать графики, точно сказать невозможно. Это зависит не только от темпов проведения ремонтных работ, но и от следующих российских атак (а они, вероятно, будут).

Уже сейчас в сети распространяют целый ряд фейков, цель которых – обвинить в отключениях не российских террористов (атака гражданских объектов – террористический акт), а украинскую власть, энергетиков. Как показывает практика прошлых атак, распространять конспирологические версии начинают уже во время самих обстрелов.

Украинцы переживают уже не первый отопительный сезон в условиях ракетных атак России и попыток разрушить энергетическую систему. Однако при этом, несмотря на все усилия врага, энергетикам каждый раз удается стабилизировать ситуацию.