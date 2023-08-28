В Украине уже составляют графики отключения электроэнергии: может быть шесть очередей

В Украине заканчивается подготовка к отопительному сезону. Местные органы власти не только готовят инфраструктуру к зиме, но и разрабатывают графики отключения света.

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Как сообщил на своей странице в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, на Полтавщине может быть шесть очередей отключения света. Отметим, что речь идет о возможном дефиците. При этом каким он будет, станет известно только во время отопительного сезона. Готовимся к сложной зиме и возможному дефициту электроэнергии на Полтавщине.

"Разработаны графики отключений электроэнергии, рассчитанные на шесть очередей. И графики ограничения для промышленных потребителей. К работе готовы 12 модульных котельных. Работа продолжается. Врагу не удастся сломить нас!" – написал Лунин.

Украине придется перейти на плановое отключения или покупать ток за границей по большой цене

Украина из-за повреждения РФ объектов энергетической инфраструктуры и генерации вынуждена закупать ток в соседних государствах в период пиковых нагрузок. При этом прайс-кеп (предельная цена на ток для бизнеса) ниже, чем цена на импортный ток. В результате страна стоит перед выбором: либо вводить плановые отключения, либо в пиковый период закупать ток по самой большой стоимости.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Украина за несколько дней запросила рекордную аварийную помощь в энергосистему от Польши и Румынии (рекорд составил 3900 Мвт*час). "По приблизительным оценкам, средний прайс-кеп в Украине на 20% ниже средней цены в Словакии. И на 36% средняя цена на украинском рынке была 23 августа ниже средней в Словакии. Стоимость аварийной помощи от 30% до 2 раза дороже. Это означает, что уровня прайс-кепов недостаточно для покрытия спроса", – поясняет эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минэнерго объяснило подорожание электроэнергии в Украине. Ведомству нужно готовиться к новым ракетным атакам на объекты энергоструктуры.

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