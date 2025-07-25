В Украине утвердили новый тариф на электроэнергию: кого зацепит и сколько заплатит население

Для украинского бизнеса будут действовать новые предельные цены на электроэнергию – в вечерние часы стоимость вырастет в 1,6 раза. Повышение касается только коммерческих потребителей – тариф на свет для населения остается на уровне 4,32 грн/кВт*ч.

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Соответствующее решение на заседании 25 июля приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Изменения вступят в силу с 31 июля.

Главные цифры и факты

Тарифы на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и "внутрисуточном рынке" (ВСР) электроэнергии вырастут с 9000 грн до 15 000 грн за МВт*ч .

. Тариф на балансирующем рынке – с 10 000 грн до 16 000 грн за МВт*ч .

. Новые расценки будут действовать только с 17:00 до 23:00.

Для бытовых потребителей продолжит действовать тариф 4,32 грн/кВт*ч. Стоимость тока для бытовых потребителей зафиксирована постановлением правительства № 632.

То есть напрямую новшество их не затрагивает. Однако стоит учитывать, что рост расходов бизнеса на электроэнергию может привести к повышению цен на товары и услуги (хотя это далеко не единственный фактор).

Тариф на свет: сколько заплатит население в августе

Так как стоимость электроэнергии не изменится, семья из трех человек в среднем заплатит за месяц 562-734 грн. Вот как мы это подсчитали:

если есть газовая плита, норматив потребления электроэнергии на семью из трех человек – 130 кВт*ч, если нет газовой плиты – 170 кВт*ч.

на семью из трех человек – 130 кВт*ч, если нет газовой плиты – 170 кВт*ч. учитывая стоимость электроэнергии в 4,32 грн/кВт*ч, за месяц в среднем придется платить 561,6 грн, если есть газовая плита, и 734,4 грн в месяц, если нет газовой плиты.

Как платить за электроэнергию меньше

Установить многозонный счетчик

С двухзонными счетчиками с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле – 2,16 грн за кВт*ч вместо 4,32 грн.

счетчиками с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле – вместо 4,32 грн. Если 30% электроэнергии с двухзонным счетчиком тратить ночью, то за месяц при среднем потреблении можно заплатить уже сто гривен меньше.

С трехзонным счетчиком действуют три тарифа: – с 23:00 до 07:00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*ч; – с 7:00-8:00 / 11:00-20:00 / 22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч; – с 8:00-11:00 / 20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

счетчиком действуют три тарифа: Трехзонный счетчик подойдет тем, кто "сжигает" много электричества и при этом может четко контролировать период использования электроприборов.

Для установки многозонного счетчика необходимо обратиться к поставщику электроэнергии и заказать подключение многозонного счетчика. Придется заплатить и за счетчик. Процедура перехода на многозонный тариф может занять несколько недель.

Пользоваться скидкой для домов с электроотоплением

Скидку получают те, кто имеет только и исключительно электрическое отопление .

. Уменьшенный тариф – 2,64 грн/кВт*ч .

. Он действует с 1 октября по 30 апреля – на объем электроэнергии в размере 2 тыс. кВт*ч в месяц.

– на объем электроэнергии в размере 2 тыс. кВт*ч в месяц. Если потратить за месяц 2001 кВт*ч тока, то за весь объем придется платить уже по тарифу 4,32 грн. В результате за 2000 кВт*ч можно платить 5280 грн, а за 2001 кВт*ч – уже 8644,3 грн.

В техническом паспорте на квартиру или дом должно быть указано, что тип отопления – электрический. Если в доме по проекту должно быть централизованное отопление, но оно почему-то не работает, льготного тарифа не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам назвали тариф на газ с 1 августа. Также людям с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор.

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