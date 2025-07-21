Украинцам назвали тариф на газ с 1 августа: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

В августе украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких – 98% от общего количества абонентов) будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный".

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Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили: тариф будет действовать по крайней мере до 30 апреля 2026 года.

"Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства. ... Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы Нафтогаз, продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении.

Таким образом, при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на 3 человек при наличии только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) за июль абонентам "Нафтогаза" (а таких 98% от общего количества) придется заплатить 78,8 грн. В то же время:

При потреблении в 16,2 кубометра (3 человека, в наличии газовая плита при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) – 128,96 грн.

(3 человека, в наличии газовая плита при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) – 128,96 грн. При потреблении в 31,5 кубометра (3 человека, при наличии газовой плиты и газового водонагревателя) – 250,7 грн.

Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор

Вместе с тем, украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить сигнализатор газа. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты – ведь возможность утечки газа есть всегда.

"Это небольшой прибор, непрерывно анализирующий воздух в помещении. Если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

В частности, отметили они, сигнализатор газа реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. А кроме того, автоматически перекрывает подачу газа, активирует вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления – однако такие функции предусмотрены лишь у некоторых моделей.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, юристы советуют украинцам хранить квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Ведь эти документы могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

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