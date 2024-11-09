В Украине существенно переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

В Украине значительно выросла стоимость коммунальных услуг. За год – с октября 2023-го по октябрь 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,6%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что, кроме электроэнергии, также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 10,2%;

уборка мусора – на 5,7%;

содержание и ремонт жилья – на 4,8%.

Вместе с тем тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

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В то же время, тариф на электроэнергию в Украине не будут менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в ноябре-2024, а также в осенне-зимний период-2024/25 за 1 кВт*ч нужно будет платить 4,32 грн.

Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко. В документе отмечается:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаила Гончара, после завершения текущего отопительного сезона (обычно заканчивается 15 апреля) в Украине могут повысить цены на газ. Среди причин же предполагаемого роста расценок – необходимость развивать собственную добывающую промышленность, а также поддерживать уже действующую инфраструктуру в надлежащем состоянии.

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