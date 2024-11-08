Украинцев предупредили о возможном росте тарифов на газ: когда ожидать

В украинской экспертной среде ожидают роста тарифов на газ. По прогнозам, это произойдет после завершения текущего отопительного сезона (обычно заканчивается 15 апреля) – т.е., не ранее середины-конца апреля. Среди причин же предполагаемого роста расценок – необходимость развивать собственную добывающую промышленность, а также поддерживать уже действующую инфраструктуру в надлежащем состоянии.

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Об этом OBOZ.UA рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар. Он отметил: во время текущего же отопительного сезона ожидать повышения не стоит – ведь если бы такой пересмотр тарифов был запланирован, "он был бы заранее анонсирован".

"Но так или иначе, без пересмотра тоже не обойтись. Потому что если мы хотим заботиться об увеличении собственной газовой добычи, то нужно где-то брать на это средства. И в этом контексте, конечно, можно много говорить о привлечении иностранных инвестиций или инвестиций собственных, внутренних инвесторов, но, так или иначе, поддержание всей газовой инфраструктуры, инфраструктуры доставки газа ... тариф нужно пересматривать", – констатировал Гончар.

При этом он подчеркнул: дело еще и в том, что параллельно растут как цены на материалы и комплектующие, так и другие тарифы. К примеру, на электроэнергию, "которая используется и в газовой отрасли".

"Так или иначе, эти тарифы соответственно нужно будет пересматривать. Да, это непопулярная мера, она всегда была непопулярна", – резюмировал эксперт.

Какие тарифы на газ действуют в Украине сейчас

В то же время, за ноябрь украинцы заплатят за газ по прежним годовым тарифам. Так, по данным ГазПравды:

В целом стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в ноябре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн.

в ноябре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,6 грн за кубометр.

Там отметили: ныне на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков. Из них 5 компаний предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. 4 поставщика предлагают только годовую цену. Так:

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 19,6 грн за кубометр);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 16,99 грн за кубометр).

В целом же, в настоящее время большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза". И они платят за газ 7,96 грн за кубометр.

То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн. Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Украине запустили новую мощную газовую скважину – она способна обеспечивать 170 тыс. куб. м газа в сутки. На ней внедрили технологию одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) – до этого же скважина давала 70 тыс. куб. м в день.

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