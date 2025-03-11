В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

В Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с февраля 2024-го по февраля 2025-го – тарифы выросли в целом на 19,3%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что кроме электроэнергии подорожали:

уборка мусора – на 10,7%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 9,6%;

содержание и ремонт жилья – на 3,5%;

водоснабжение – на 0,7%;

канализация – на 0,6%.

Вместе с тем тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

природный газ;

горячая вода, отопление.

Сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч после отопительного сезона

В то же время, после окончания отопительного сезона (30 апреля) тарифы на коммунальные услуги в Украине останутся на прежнем уровне. Таким образом, после этого срока украинцы продолжат платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Не будут повышать тарифы и до окончания отопительного сезона. Как рассказали в "Уряд online", до 30 апреля ночной тариф на электроэнергию (для двухзонных счетчков) будет 2,16 грн за 1 кВт*ч. При этом для потребителей с электроотоплением будет действовать тариф:

2,64 грн за 1 кВт*ч – при использовании до 2 000 кВт*ч в месяц;

4,32 грн за 1 кВт*ч – при использовании более 2 000 кВт*ч в месяц.

"Государство гарантирует неизменные зимние тарифы, чтобы помочь каждой семье пройти зиму без дополнительных финансовых нагрузок. Тарифы на газ, тепло и электричество не будут меняться в течение всего отопительного сезона", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, после окончания отопительного сезона украинцы будут платить по прежним тарифам и за газ. В частности, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.

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